BTS 광화문 공연 티켓 노린 '매크로 사기'…경찰 수사 착수[SC이슈]

|
[스포츠조선 정빛 기자] 경찰이 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문광장 컴백 공연 티켓 예매 과정에서 자동입력반복 프로그램(매크로) 악용 의혹과 티켓 사기 정황이 확인돼 수사에 착수했다.
특히 온라인상에서는 매크로 프로그램을 이용해 티켓을 구매해 주겠다고 속이거나, 실제 예매 여부와 관계없이 돈만 받아 챙기는 범죄 행각이 우려되는 상황이다. 이와 함께 매크로로 티켓을 대량 확보한 뒤 웃돈을 얹어 되파는 방식의 불법 거래 가능성도 제기되고 있다.
경찰은 ▲대리 티켓팅을 내세운 구매 대행 사기 ▲티켓을 예매했다며 고가에 되파는 사기 ▲허위·조작 티켓 판매 등 다양한 유형의 범죄 가능성을 염두에 두고 온라인 모니터링을 진행하고 있다. 그 결과 현재까지 사기가 의심되는 게시물 약 110여 건을 발견해 삭제 및 차단 요청을 한 상태다.
경찰은 공연 당일 최대 26만 명이 광화문광장 일대에 모일 것으로 예상하고 대규모 안전 대책도 마련했다. 기동대와 일선 경찰서 인력을 포함해 약 4800명의 경찰력을 현장에 투입할 계획이다. 또한 흉기 난동, 차량 돌진 등 돌발 상황에 대비해 경찰특공대를 전진 배치하고 검문검색을 강화하는 방안도 검토 중이다.
박 청장은 "다른 집회와 달리 시민 안전이 핵심인 행사이기 때문에 과도할 정도로 많은 경력을 투입해도 될 것 같다"며 "충분한 인력을 배치해 시민들이 안전하게 공연을 관람할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
일각에서 제기된 노숙 우려와 관련해서는 "아직 그런 상황은 아니지만 지속적으로 주시하고 있다"며 "노숙 자체를 막을 수는 없지만 시설이나 텐트 설치는 허용하지 않을 것"이라고 밝혔다.
방탄소년단은 오는 20일 다섯 번째 정규 앨범 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고, 다음 날인 21일 오후 8시 광화문광장에서 컴백 기념 라이브 공연을 개최할 예정이다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 약 1시간 동안 생중계된다.
