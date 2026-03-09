'던전앤파이터 모바일', 4주년 행사 통해 올 상반기 업데이트 콘텐츠 공개

기사입력 2026-03-09 18:00


'던전앤파이터 모바일', 4주년 행사 통해 올 상반기 업데이트 콘텐츠 공…

'던전앤파이터 모바일', 4주년 행사 통해 올 상반기 업데이트 콘텐츠 공…



넥슨은 '던전앤파이터 모바일'의 4주년 기념 행사 'DM(Director's Message·디렉터스 메시지)'에서 2026년 상반기 업데이트 마일스톤을 공개했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 지난 8일 WDG 스튜디오 홍대에서 사전 선정된 이용자 대상으로 진행됐다. 네오플 옥성태 총괄 디렉터와 고민용 디렉터가 무대에 올라 2026년 상반기 업데이트 마일스톤을 발표하고, 사전 및 현장에서 접수된 이용자들의 다양한 질문에 직접 답변하며 소통하는 시간을 가졌다.

우선 3월에는 신규 레이드 '침식의 시로코' 업데이트 계획을 발표했다. 총 3개의 단계로 구성되며, 파티 조합과 던전 공략 순서에 따라 전장이 변화하는 등 전략적인 재미를 더한 것이 특징이다. 레이드 완료 시 '시로코'의 기운이 담긴 신규 레이드 무기, '시로코' 무기를 제작하거나 획득할 수 있는 상자 혹은 장비 옵션 변경을 지원하는 변환서 제작에 사용할 수 있는 신규 재화 2종을 얻을 수 있다.

4월에는 신규 메인 콘텐츠 '절망의 탑'과 신규 캐릭터 '격투가(남)'를 추가한다. '절망의 탑'에서는 '빛이 깃든 죽은 자의 성' 에픽 장비를 확정적으로 획득할 수 있으며, '격투가(남)'는 '스트라이커'와 '스트리트 파이터' 2가지 전직과 함께 등장한다. 또 모든 캐릭터에 '2차 각성 패시브'를 동시 업데이트해 캐릭터 고유의 개성과 성능을 강화한다. 이어 5월에는 '솔도로스'를 공략하는 최고 난도의 던전이 추가돼 최상위 도전 콘텐츠를 지속적으로 선보인다.

이외에 모험단 전체 장비 현황을 확인할 수 있는 무기고 개선, 메인 화면 아이콘을 직접 편집할 수 있게 되는 기능 등 대규모 편의성 개선도 5월까지 순차적으로 진행할 예정이라고 넥슨은 전했ㄷ.

한편 넥슨은 4주년을 기념해 5월 26일 오전 6시까지 게임에 접속한 모든 이용자에게 '4th Anniversary 오라, 칭호, 크리쳐 상자'와 '원탁의 기사 아바타 상자' 등의 선물을 지급한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

2.

'건물주' 진짜 건물주 하정우, 종로-송파 건물 매물 이유 "안 좋은 부동산 시장..손절하기 위해"

3.

'시나위 보컬' 김바다, 대마 흡입 현행범 체포…"혐의 모두 인정"

4.

‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의미심장

5.

'성추행 불기소' 한지상, 성균관대 강단서 결국 퇴출…학생 반발에 강사 교체

연예 많이본뉴스
1.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

2.

'건물주' 진짜 건물주 하정우, 종로-송파 건물 매물 이유 "안 좋은 부동산 시장..손절하기 위해"

3.

'시나위 보컬' 김바다, 대마 흡입 현행범 체포…"혐의 모두 인정"

4.

‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의미심장

5.

'성추행 불기소' 한지상, 성균관대 강단서 결국 퇴출…학생 반발에 강사 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

충격! '韓 WBC 8강' 마지막 기회인데 'LG 집안싸움' 터진다…'바람 앞 등불' 대표팀→호주의 벽은 높다

2.

'13일 양키스전→18일 WBC 결승 등판' 이래도 되나? 급부상한 스쿠벌 新사용법, "차분히 다시 얘기하자"는 DET 감독

3.

손아섭 2루타&홈런 장타쇼 무력시위…'캠프 끝' 한화 대전 청백전, 그래도 1군이 웃었다

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

망했다! "수준이하 경기력" 손흥민 왜 보냈나, "토트넘 강등당할 예정" AI 충격 예측 등장...남은 9경기 "승리 가능성 없어" 분석

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.