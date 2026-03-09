내년 한국에서 열릴 롤드컵, 8강부터 결승까지 개최 희망 도시 공개 모집

최종수정 2026-03-09 18:18

내년 한국에서 열릴 롤드컵, 8강부터 결승까지 개최 희망 도시 공개 모집



한국e스포츠협회는 라이엇 게임즈 코리아와 함께 내년 한국에서 개최될 '리그 오브 레전드(이하 LoL) 월드 챔피언십'(롤드컵)의 녹아웃 스테이지 개최 희망 도시를 9일부터 공개 모집한다고 밝혔다.

롤드컵은 '리그 오브 레전드'의 한 해를 결산하는 공식 국제대회로, 각 지역 리그에서 우수한 성적을 거둔 18개팀이 참가해 세계 챔피언 자리를 두고 경쟁하며, 총상금은 500만 달러 규모다. 2023년 대회 이후 4년 만에 2027년 대회가 우리나라에서 개최되며, 대회는 10월 말부터 약 한 달간 진행될 예정이다.

이번 모집은 녹아웃 스테이지를 대상으로 진행된다. 녹아웃 스테이지는 플레이인과 스위스 스테이지를 거쳐 올라온 상위 8개팀이 대결하는 단계로, 8강과 4강전, 결승전으로 구성된다. 개최 방식으로는 8강과 4강전을 한 장소에서 진행하고 결승전을 별도 장소에서 개최하는 방안, 8강전부터 결승까지 전 경기를 단일 장소에서 운영하는 방안 등을 다양하게 제안할 수 있다.

아울러 이번 대회의 개최 지자체와 협력해 다양한 프로그램도 운영할 계획이다. e스포츠 팬은 물론 일반 대중도 e스포츠 문화를 경험하고, 개최 도시의 문화 콘텐츠를 함께 체험할 수 있는 기회를 마련해 지역에 대한 인식을 높일 예정이다.

롤드컵 녹아웃 스테이지 개최에 관심 있는 지방자치단체는 오는 4월 5일 오후 6시까지 공식 이메일을 통해 유치 의향서 및 관련 서류를 제출하면 된다. 이후 협회는 의향서를 제출한 지방자치단체를 대상으로 유치 제안서를 접수 받아 심사를 진행한 뒤, 올 8월 중 최종 개최 도시를 선정할 계획이다.

한편 지난해 영국 런던에서 열린 2024 롤드컵 결승전 한국의 T1과 중국의 빌리빌리 게이밍의 경기는 전세계 5000만 명이 동시 시청했으며, 현장에는 약 2만 명의 관람객이 방문한 바 있다. 올해 롤드컵은 미국 텍사스주 앨런과 뉴욕에서 열릴 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

