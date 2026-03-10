'클라이맥스' 이지원 감독 "주지훈=욕망의 얼굴..주블랙, 도베르만"

기사입력 2026-03-10 14:41


'클라이맥스' 이지원 감독 "주지훈=욕망의 얼굴..주블랙, 도베르만"
10일 서울 신도림 더세인트에서 ENA드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주지훈, 하지원, 나나, 오정세. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.10/

[스포츠조선 문지연 기자] 이지원 감독이 캐스팅 이유를 밝혔다.

10일 오후 서울 구로구에 위치한 더세인트에서 ENA 새 월화드라마 '클라이맥스'(이지원 신예슬 극본, 이지원 연출)의 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 이지원 감독이 참석했다.

이지원 감독은 "욕망에 관한 이야기라고 생각했기에 현존하는 배우 중에 가장 욕망을 담은 배우가 누구일지 생각했는데, 주지훈 씨가 자기가 그렇게 태어나고 싶어서 태어난 것은 아니라고 했지만 욕망을 보여주는 얼굴이라 생각했다. 시나리오 상에서는 도베르만이라는 표현이 있었다. 또 '주블랙' 아니겠나"라고 했다.

이어 "하지원 씨는 '비광'에서 같이 작업한 경험이 좋았고, '비광' 끝나고도 자주 만나서 술 한 잔 하고 자주 만나면서 '어떤 사람이 저런 욕망을 가질 수 있을까' 할 정도로 하지원 씨는 배우로서 우주 끝까지 가고 싶다고 하기도 했는데 그 말이 인상 깊어서 추상아 캐릭터에 욕망을 담아서 쓰기도 했다"고 말했다.

또 나나와 오정세에 대해서는 "나나 씨는 애프터스쿨 때부터 팬이라서 그 이후 배우로서 참여한 작품에서도 너무 매력적이었고, 계산하는 연기가 아니라 동물적인, 본능적인 연기를 하는 배우라는 생각이 들어서 책을 드렸는데 흔쾌히 참여를 해주셨다. 그만큼 한정원이란 캐릭터가 입체적 캐릭터로, 뒤에 가면 반전이 있는데 반전까지 다 끌어안을 정도로 폭이 넓은 배우인 것 같다. 오정세 씨를 사랑하지 않는 감독이 있겠나. 현장에서 정말 많이 배운 것이 어떤 무리한 요구를 하더라도 동물적 감각이 있는 분이란 생각이 들었다. 그리고 권정욱이라는 캐릭터가 입체적인 인물이다. 악역인듯하면서도 선역같고, 코믹한 모습을 해줘야 해서 그 모든 지점을 잘 소화해주셔서 오정세 씨가 아니면 권정욱을 완성하지 못했을 것 같다는 생각이 들 정도였다"고 밝혔다.

마지막으로 이지원 감독은 "차주영 씨는 배우들이 시나리오를 읽으면 주지훈 씨도 양미 역할을 자기가 하고 싶다고 할 정도로 매력적인 악역이다. 항상 악역을 그릴 때 염두에 두는 것은 인간적 매력을 보여주고, 우리가 느낄 수 있는 감정들을 악역에서 느낄 수 있게 표현하는 것이 중요한 포인트라 생각한다. 차주영 씨가 이전 작품에서 보여준 모습들에서 그런 모습을 발견하기도 했고, 인간적이고 소탈한 매력이 있는 배우라고 느꼈다. 그래서 좋은 캐릭터가 나왔다고 느꼈다"고 말했다.

'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 작품. 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 차주영 등 배우들이 합류해 권력과 사랑 앞에서 서로 다른 욕망과 신념을 지닌 인물들의 치명적인 관계를 밀도 있게 그려낼 것으로 보인다. 특히 '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '서울의 봄', '하얼빈', '메이드 인 코리아' 등으로 흥행 타율을 증명해온 제작사 하이브미디어코프의 새로운 시리즈로도 주목받고 있다.

'클라이맥스'는 오는 16일 오후 10시 ENA를 통해 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.