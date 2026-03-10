'클라이맥스' 주지훈 "하지원·하정우, 내가 '하' 씨들이랑 케미 좋아"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 주지훈이 하정우, 하지원과의 호흡을 언급했다.
주지훈은 "(하정우 씨와) 저희는 얼마 전에도 만나서 서로 '잘됐다'그랬다. 토일월화 나와서 '형님 것 잘 나오면 좋겠다'고 했다. 전반적으로 (드라마가)연달아 가니까 기운이 좋다는 얘기를 가볍게 하고 제가 '하' 씨들과 만날 때 케미가 좋다. 정우 형도 '지원이 잘 있냐'고 하고 '누나 잘 계신다'는 얘기를 나눴다"며 "이거는 제가 주연이고 거기('대한민국에서 건물주 되는 법')에서는 카메오"라며 웃었다.
'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 작품. 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 차주영 등 배우들이 합류해 권력과 사랑 앞에서 서로 다른 욕망과 신념을 지닌 인물들의 치명적인 관계를 밀도 있게 그려낼 것으로 보인다. 특히 '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '서울의 봄', '하얼빈', '메이드 인 코리아' 등으로 흥행 타율을 증명해온 제작사 하이브미디어코프의 새로운 시리즈로도 주목받고 있다.
'클라이맥스'는 오는 16일 오후 10시 ENA를 통해 첫 방송된다.
