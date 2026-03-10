28기 순자♥미스터 킴, 열애 티 냈네..영자♥영철 결혼식 동반 참석
[스포츠조선 정유나 기자] '나솔사계' 미스터 킴과 공개 열애를 인정한 28기 순자가 28기 영자·영철 커플의 결혼식 참석 사진을 공개했다.
28기 순자는 9일 "1월에 언니네 결혼식 끝나고"라는 글과 함께 사진을 공개했다.
사진에는 순자가 연인 미스터 킴과 함께 28기 영자·영철 커플의 결혼식에 참석한 후 함께 뒤풀이를 즐기는 모습이 담겼다. 네 사람은 나란히 포즈를 취하며 환한 미소를 짓고 있어 달달한 분위기를 자아냈다.
앞서 미스터킴은 지난 5일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 '나솔사계' 라이브 방송에서 28기 순자와의 열애를 인정했다.
미스터킴은 지난 5일 진행된 '나는 SOLO, 사랑은 계속된다' 라이브 방송에서 "많은 분들이 알고 계신 것 같은데 28기 순자 님과 만나고 있다"라고 밝혔다. 또 "(순자가) 방송에서 못 되게 나왔는데 아니다. 실제로 예쁘고 똘똘하고 귀엽고 애교도 많다"라고 애정을 드러냈다.
한편 순자는 '나는 솔로' 돌싱특집 28기 출연자로 1987년 생이며 슬하에 자녀 한 명을 뒀다.
28기 영자와 영철은 '나는 솔로' 돌싱특집을 통해 만나 실제 연인으로 발전했으며, 지난 1월 17일 결혼했다.
