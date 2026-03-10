배지현, 'WBC 8강' ♥류현진 없이 홀로 이사…설움 폭발 "모든 걸 내가 다 짊어져"
[스포츠조선 이우주 기자] 배지현 전 아나운서가 홀로 이사 준비를 하는 고충을 토로했다.
9일 배지현의 유튜브 채널에서는 '남편 빼고 혼자 이사 준비 시작한 형수님, 요즘 제일 핫한 가구 매장 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.
배지현은 "제가 중요한 일을 앞두고 있다. 이사를 앞두고 있는데 급하게 결정했다"며 "인테리어나 가구 이런 걸 빨리 결정해야 하는 상황에서 인테리어 상담도 러프하게는 받았는데 선택할 게 많아서 거의 매주 가야 할 거 같아. 그 안에 들어갈 가구 같은 것도 구매 예정이라 찾아보니까 유명한 가구 쇼룸이 있더라"라며 청담동 가구 쇼룸에 방문했다.
배지현은 "저희가 시간이 부족해서 원래 부분 수리만 하고 들어가려 했는데 계속 욕심이 나는 거다. 아이들 방하고 부엌, 거실, 안방, 드레스룸, 화장실. 결국 거의 다 하는 상황"이라며 "현진 씨의 의견을 많이 넣어주려고 한다. 필요한 공간 있으면 만들어주려고 한다"고 인테리어 계획을 밝혔다.
여러 가구들을 구경한 배지현은 "다 예쁘다"며 고민에 빠졌다. 구매할 가구에 대해 배지현은 "진열장은 활용도가 어디든 있을 거 같아서 꼭 들이고 싶고 침대 프레임은 필요한데 그런 구조가 저희 생활방식하고 잘 맞아서 고민이 된다"고 밝혔다.
배지현은 "식탁, 소파는 전에 쓰던 거 그대로 가져올 생각을 하고 있는데 자꾸 흔들린다. 근데 현진 씨는 사지 말자는 주의다"며 "모르겠다. 어차피 없으니까"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
배지현은 "(류현진이) 없는 사이에 이뤄진다. 이사하고 집에 올 수도 있다. 갈 때 '이사 잘해'하면서 갔다"며 "상황은 이해하지만 이 모든 걸 내가 다 짊어지는데 선택권이라도 있어야지"라고 토로했다.
