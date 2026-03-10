신곡 '가시여인아' 화제에…태진아, 스카프 패션도 업계 관심

기사입력 2026-03-10 15:46


신곡 '가시여인아' 화제에…태진아, 스카프 패션도 업계 관심
사진 제공=진아엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자]'가시여인아'로 활동중인 가수 태진아의 스카프 패션이 화제를 넘어 패션 업계의 관심으로 이어지고 있다.

태진아가 '가시여인아' 음악방송 무대에서 선보인 스카프 패션에 대한 대중의 호평이 이어지는 가운데 복수의 패션 업체로부터 스카프 협찬 제안을 연이어 받고 있다. 패션업계에서도 태진아의 스카프 패션에 주목하고 홍보 효과를 위해 협찬 제안을 하고 있는 것이다.

화제의 스카프 패션은 태진아가 직접 아이디어를 떠올렸다. 오랜만에 정통 트로트로 활동에 나서게 된 태진아는 트레이드 마크로 꼽히는 원색의 깔끔한 수트 패션에 스카프로 포인트를 주면 단정하면서도 화려한 무대 의상이 될 것이라고 판단했다.

방송마다 다르게 연출한 스카프 패션으로 활동에 나선 태진아는 '가시여인아'의 애절한 곡 분위기에 잘 어울린다는 평가를 받으면서 화제의 스타일링이 됐다. 화려하면서도 깔끔한 스카프 패션이 슬픈 곡조의 '가시여인아'와 묘하게 잘 어울리면서 화제를 불러일으킨 것이다. 정통 트로트곡 '가시여인아'는 현재 전국의 노래교실에서도 큰 인기를 누리고 있는데, 이런 인기에 태진아의 스카프도 한몫하고 있다는 평가가 나온다.


신곡 '가시여인아' 화제에…태진아, 스카프 패션도 업계 관심
사진 제공=진아엔터테인먼트
태진아 소속사 진아엔터테인먼트 관계자는 "복수의 패션 업체로부터 스카프를 제공하겠다는 연락이 왔다. 너무 고마운 제안들이다"면서 "'가시여인아' 무대에 잘 어울리는 디자인으로 잘 선별하도록 하겠다"고 말했다.

지난해 12월 발표된 '가시여인아'는 서정적인 가사에 슬픈 멜로디, 태진아 특유의 허스키 창법이 완벽하게 어우러져 듣는 사람들의 코끝을 찡하게 만들면서 중장년층을 중심으로 큰 인기를 얻고 있다. '가시여인아'는 잠시 스쳐간 사랑이 가슴 속에 가시처럼 남아 있다는 슬픈 정서를 태진아가 특유의 창법으로 쏟아내 노래를 듣는 사람들의 마음을 울컥하게 만드는 곡이다.

오랜만에 정통 트로트로 활동에 나선 태진아는 '가시여인아'로 그 어느때보다 왕성한 활동을 벌여 나가고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

3.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

4.

노경은 노익장, 日 SNS 인기 대폭발! → 수수께끼의 할아버지, 아저씨 투수, 멋진 삼촌. 난리났다

5.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.