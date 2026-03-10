[공식]엔하이픈 희승, 팀 떠난다…대상 그룹인데 "충분한 설명은 어렵다"(전문)

최종수정 2026-03-10 16:33

엔하이픈 전 멤버 희승. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 멤버 희승이 팀을 떠난다.

소속사 빌리프랩은 10일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 "당사는 엔하이픈이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 고민하고 논의해 왔다"며 "멤버 각자가 그리는 미래와 팀의 방향성에 대해 깊이 있는 대화를 나눴고, 그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인해 이를 존중하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "희승은 엔하이픈 팀에서 독립하며, 엔하이픈은 향후 공식 일정부터 6인 체제로 활동을 이어갈 예정"이라고 알렸다.

그러면서 "짧은 글로 모든 과정을 충분히 설명드리기는 어렵지만 오랜 기간 심사숙고하며 내린 결정"이라며 "팬 여러분 모두가 같은 마음으로 받아들이기는 어려운 소식일 수 있다는 점을 알고 있다. 그럼에도 이 결정이 엔하이픈과 희승의 미래를 위한 선택임을 너그러운 마음으로 이해해 주시기를 부탁드린다"고 전했다.

또 "엔하이픈은 팬덤 엔진에게 변함없는 무대와 에너지를 보여드리기 위해 최선을 다할 것"이라며 "희승은 빌리프랩 소속 아티스트로서 솔로 앨범을 통해 팬들을 찾아뵐 예정"이라고 덧붙였다.

희승은 2020년 방송된 '아이랜드'를 통해 엔하이픈 멤버가 돼, 같은 해 11월 첫 앨범 '보더 : 데이 원'으로 가요계에 정식 데뷔했다. 엔하이픈이 지난해 각종 시상식에서 대상을 휩쓸며 커리어 하이를 기록했던 만큼, 팀 재편 소식은 팬들에게 적지 않은 충격을 안기고 있다.

다음은 빌리프랩 입장 전문.

[공지] ENHYPEN 향후 활동 안내


ENHYPEN을 변함없이 응원해주시는 ENGENE 여러분께 진심으로 감사드리며, ENHYPEN의 향후 활동 체제와 관련하여 안내드립니다.

당사는 ENHYPEN이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 고민하고 논의해왔습니다. 멤버 각자가 그리는 미래와 팀의 방향성에 대해 깊이 있는 대화를 나누었고, 그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인하여 이를 존중하기로 결정했습니다.

이에 따라 희승은 ENHYPEN 팀에서 독립하며, ENHYPEN은 향후 공식 일정부터 6인 체제로 활동을 이어갈 예정입니다.

짧은 글로 모든 과정을 충분히 설명드리기는 어렵지만, 오랜 기간 심사숙고하며 내린 결정임을 말씀드리고 싶습니다. 팬 여러분 모두가 같은 마음으로 받아들이기는 어려운 소식일 수 있다는 점은 알고 있습니다. 그럼에도 이 결정이 ENHYPEN과 희승의 미래를 위한 선택임을 너그러운 마음으로 이해해 주시기를 부탁드립니다.

ENHYPEN은 ENGENE 여러분께 변함없는 무대와 에너지를 보여드리기 위해 최선을 다할 것입니다. 또한, 희승은 빌리프랩 소속 아티스트로서 솔로 앨범을 통해 여러분을 찾아뵐 예정입니다.

새로운 도전을 시작할 ENHYPEN과 희승을 향해 ENGENE 여러분의 변함없는 애정과 따뜻한 응원을 부탁드립니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

