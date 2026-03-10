서브컬처 게임 '블루 아카이브', 이벤트 스토리와 신규 캐릭터 2종 업데이트

|
넥슨은 서브컬처 게임 '블루 아카이브'에 이벤트 스토리 '마법소녀 헤비캘리버'를 추가하고 신규 캐릭터 2종을 업데이트 했다고 10일 전했다.
스토리 및 임무 완료 시 진동 타입의 신규 딜러 캐릭터 '라브'와 함께 '놀이공원 티켓', '팝콘통', '기념품샵 플레잉 카드' 등 이벤트 전용 재화를 얻을 수 있고, 이벤트 상점에서 각 등급의 '전술 교육 BD(트리니티)', '기술 노트(트리니티)', '가구' 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다. 또 고난도 전투로 구성된 챌린지는 완료 시 각 단계별로 '청휘석 30개'를 제공하며, 최종적으로 개방되는 '챌린지 EX'는 '비의서 조각'을 보상으로 지급한다.
이와 함께 '스즈미(매지컬)', '레이사(매지컬)' 등 '트리니티 자경단' 소속의 캐릭터 2종을 새롭게 선보였다. '레이사(매지컬)'는 진동 타입의 힐러로, 'EX 스킬' 사용 시 마법소녀 '테르밋 핑크'로 변신하며 체력, 공격력, 치유력 등 추가적인 능력치를 얻을 수 있다. '스즈미(매지컬)'는 진동 타입의 서포터로 아군 스트라이커 학생 및 소환물의 공격력을 강화하는 'EX 스킬'을 보유해 대규모 전투에서 강점을 발휘하는 것이 특징이다.
이밖에 1인 레이드 콘텐츠 총력전에 신규 보스 '예소드'를 오는 17일 추가한다. '예소드'는 인공지능 시스템 '데카그라마톤'의 9번째 예언자로 거대한 두 팔과 광선을 활용한 공격이 특징이다. 총 두 단계로 진행되며, 올바른 색의 등불을 순서대로 파괴하거나 아군 지원 드론을 활용하는 등 다양한 기믹이 존재한다.