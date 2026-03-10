서브컬처 게임 '블루 아카이브', 이벤트 스토리와 신규 캐릭터 2종 업데이트

넥슨은 서브컬처 게임 '블루 아카이브'에 이벤트 스토리 '마법소녀 헤비캘리버'를 추가하고 신규 캐릭터 2종을 업데이트 했다고 10일 전했다.

우선 신규 이벤트 스토리 '마법소녀 헤비캘리버 ~에라의 야망과 정의의 자격~'을 추가했다. 이번 스토리에서는 '스즈미', '레이사' 등 '트리니티 종합학원'의 학생들이 주인공으로 등장하며, 마법소녀로 분장해 '보더랜드 놀이공원'에 닥친 위기를 해결하고 자경단의 일원으로 성장해 나가는 '트리니티 자경단' 학생들의 이야기를 감상할 수 있다.

스토리 및 임무 완료 시 진동 타입의 신규 딜러 캐릭터 '라브'와 함께 '놀이공원 티켓', '팝콘통', '기념품샵 플레잉 카드' 등 이벤트 전용 재화를 얻을 수 있고, 이벤트 상점에서 각 등급의 '전술 교육 BD(트리니티)', '기술 노트(트리니티)', '가구' 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다. 또 고난도 전투로 구성된 챌린지는 완료 시 각 단계별로 '청휘석 30개'를 제공하며, 최종적으로 개방되는 '챌린지 EX'는 '비의서 조각'을 보상으로 지급한다.

이와 함께 '스즈미(매지컬)', '레이사(매지컬)' 등 '트리니티 자경단' 소속의 캐릭터 2종을 새롭게 선보였다. '레이사(매지컬)'는 진동 타입의 힐러로, 'EX 스킬' 사용 시 마법소녀 '테르밋 핑크'로 변신하며 체력, 공격력, 치유력 등 추가적인 능력치를 얻을 수 있다. '스즈미(매지컬)'는 진동 타입의 서포터로 아군 스트라이커 학생 및 소환물의 공격력을 강화하는 'EX 스킬'을 보유해 대규모 전투에서 강점을 발휘하는 것이 특징이다.

이밖에 1인 레이드 콘텐츠 총력전에 신규 보스 '예소드'를 오는 17일 추가한다. '예소드'는 인공지능 시스템 '데카그라마톤'의 9번째 예언자로 거대한 두 팔과 광선을 활용한 공격이 특징이다. 총 두 단계로 진행되며, 올바른 색의 등불을 순서대로 파괴하거나 아군 지원 드론을 활용하는 등 다양한 기믹이 존재한다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

