'윤남기♥' 이다은, 셋째 계획 밝혔다 "애들 너무 귀여워 더 낳고 싶어"
[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈2' 이다은이 셋째에 대한 생각을 밝혔다.
9일 유튜브 채널 '남다리맥'에서는 '할머니 할아버지께 드리는 첫 세배♥(+셋째에 대한 솔직한 생각)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
윤남기 이다은 부부는 이다은의 생일을 맞아 여의도 한강공원에 있는 레스토랑에 가 둘만의 데이트를 즐겼다. 하지만 이다은은 "나는 애들하고 분리불안이 있나 보다. 둘만 나오면 애들이 계속 생각난다. 막상 집에 가면 힘든데. 이중적인 스타일"이라고 밝혔다.
윤남기는 "이렇게 저녁 시간이라도 한 2시간 자유롭게 하니까 좋네"라고 자유시간을 만끽했고 이다은은 "근데 진짜 애들 키우는 거 재밌지 않냐. 너무 재밌다"고 밝혔다.
이다은은 "둘이 투닥거는 거조차 너무 귀엽고 요새 그게 더 귀엽다"고 말했고 윤남기 역시 "아까 점심에는 리은이가 동생 밥 먹이겠다더라. 남주도 엄청 좋아한다"고 호응했다.
이에 이다은은 출산에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 이다은은 "혹시 아이를 낳을지 말지 고민하시는 분들도 있을 거 같다. 딩크족 분들도 많지만 낳을지 말지에 대한 선택지에 '낳을까'도 있다면 낳는 걸 200배 추천한다"며 "저도 상황적으로만 다 갖춰주면 셋째도 낳고 싶다는 생각"이라고 폭탄 발언을 해 윤남기도 놀라게 했다.
이다은은 "당장 낳고 싶다는 게 아니라 '낳아보면 어떨까?' 싶다. 애들이 너무 귀여워서"라고 수습하며 "현실적인 생각하면 아닌 거 같다 생각하는데 셋째 생각이 들 정도로 지금 애들이 귀엽다. 그래서 결론은 두 아이를 열심히 키워보자"라고 밝혔다. 이에 윤남기는 "결론은 그거다 좋은 결론"이라고 안도했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.