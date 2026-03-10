'러브포비아' 연우, 김현진 차에 들어가는 돌발 행동으로 시작된 첫 만남!

기사입력 2026-03-10 16:47


'러브포비아' 연우, 김현진 차에 들어가는 돌발 행동으로 시작된 첫 만남…

[스포츠조선 김준석 기자] 연우와 김현진의 러브스토리가 무르익으며 시청자들의 마음속에 핑크빛 설렘을 꽃피우고 있다.

U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 공개된 드라마 '러브포비아'(극본 이세령/감독 왕혜령/제작 위매드) 지난주 방송에서 윤비아(연우 분)와 한선호(김현진 분)는 이들을 노린 테러에도 굴하지 않고 사랑을 키워나가며 '진정한 사랑'의 울림을 전달했다. 두 사람의 사랑이 더욱 깊어지는 가운데, 극의 몰입도를 최고조로 끌어올리는 두 사람의 로맨스 연대기를 짚어봤다.

#연우, 김현진 당황하게 한 돌발 행동… 악연으로 시작!

윤비아와 한선호의 첫 만남은 악연 그 자체였다. 한 시간 이상 타인과 함께 할 수 없는 트라우마를 지닌 윤비아는 한계 시간에 다다르자 투자 설명회에서 급히 빠져나와 주차장으로 향했다. 극한의 상황에 몰린 그녀는 마침 차 문을 열고 있던 선호를 밀치고 차 안으로 뛰어 들어가 10초를 버틴 뒤 아무 일 없다는 듯 나와 한선호를 당황스럽게 했다. 두 번 다시 엮일 일 없을 것 같던 두 사람은 패닉 상태에 빠진 윤비아를 한선호가 구해주면서 열애설에 휩싸였고, 윤비아가 회사의 위기를 수습하고자 열애설을 인정하며 그들의 악연이 더욱 깊어졌다.

#김현진, 스스로를 고립시킨 연우에게 내민 손!

한백호(최병찬 분)의 투자 실패로 회사가 사채업자에게 넘어갈 위기에 처하자 한선호는 협업을 제안하는 윤비아의 손을 잡았다. 이후 한선호는 과거 도서관에서 우정을 나눴던 양선애(임지은 분)가 윤비아의 엄마임을 알게 됐고 선애가 죽었다는 소식을 접하며 변하지 않는 AI 연인을 만든 윤비아를 서서히 이해하기 시작했다. 이후 한선호는 스마트 위치가 깨져 밖을 나오지 못하는 윤비아의 집에 찾아가 "가요, 세상 밖으로"라며 진심 어린 손길을 건넸다. 망설이던 윤비아는 한선호의 손을 잡고 포미 버전 2 프로토타입 체험판 공개 현장에 등장해 멋지게 발표를 마무리했다.

#연우-김현진, 위기 속에 단단해진 사랑! 하지만 이들을 기다리는 또 다른 시련?!

한선호는 본격적으로 직진하기 시작했고 윤비아는 그의 마음을 확인한 후 사랑을 받아들였다. 하지만 행복도 잠시, 비아를 겨냥한 기괴한 인형과 선호의 집으로 배달된 피 묻은 칼은 두 사람을 압박했다. 윤비아는 애써 태연한 척했지만 한선호는 윤비아가 만든 세계가 작지 않다며 든든한 버팀목이 되어줬다. 윤비아는 버팀목이 되어주는 한선호의 믿음 아래 직원들에게 먼저 인사를 건네고 평범한 일상을 즐기는 등 성장을 이뤄냈다. 그러나 이 모든 테러가 윤비아를 향한 설재희의 비정상적인 집착에서 비롯되었다는 충격적인 진실이 밝혀지며 긴장감은 극에 달했다. 벼랑 끝에 몰린 이들의 사랑이 어떤 결말을 맞을지 귀추가 주목된다.


이처럼 '러브포비아'는 윤비아와 한선호의 로맨스 서사를 차곡차곡 쌓아가면서 시청자들을 매료시키고 있다. 설재희의 질투가 크나큰 변수로 등장한 가운데, 단 2회만을 남겨둔 이들의 이야기가 어떻게 흘러갈지 관심이 집중된다.

WEMAD가 제작한 드라마 '러브포비아' 7회는 오는 12일(목) 밤 11시 라이프타임(Lifetime)에서 방송되며, U+모바일tv에서는 오는 16일(월) 오전 10시 공개된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

3.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

4.

노경은 노익장, 日 SNS 인기 대폭발! → 수수께끼의 할아버지, 아저씨 투수, 멋진 삼촌. 난리났다

5.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.