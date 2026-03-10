'아너 : 그녀들의 법정' 홍인, 김기현 검사 役 특별 출연...날카로운 카리스마 압도

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 홍인이 날카로운 카리스마를 발산하며 특별 출연의 정석이 무엇인지 제대로 증명했다.
홍인은 3일과 9일 방송된 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(연출 박건호, 극본 박가연, 기획 KT스튜디오지니, 제작 하우픽쳐스, 이하 '아너') 10회와 11회에서 날카로운 분석으로 사건을 파고드는 김기현 검사 역으로 특별 출연해 묵직한 존재감을 뽐냈다.
김기현은 윤라영(이나영 분)의 살인 사건을 담당하는 검사로서 법정을 단숨에 장악하는 아우라를 뿜어내며 등장했다. 김기현은 증인으로 등장한 강신재(정은채 분)와 황현진(이청아 분)이 박제열(서현우 분) 살해 혐의를 받는 윤라영을 두둔하자 20년 지기이자 같은 로펌의 변호사인 세 사람의 관계를 짚으며 "피고인을 구하기 위해 주요 사실을 과장하고, 심지어 말을 맞추었을 가능성을 배제할 수 없다"는 논리를 펼쳤다. 극의 긴장감에 불을 붙이는 홍인의 활약은 시청자들의 몰입도를 급상승시켰다.
또한 김기현은 사건 현장에 있었던 새로운 증인의 등장에도 흔들리지 않는 모습으로 냉정한 면모를 더했다. 그는 증인이 결정적인 살해 순간을 목격하지 못했다는 점을 파고들며 윤라영에 대한 맹렬한 공격을 이어갔다. "객관적인 증거는 어디에도 없다"는 김기현의 자신만만한 태도에 윤라영의 패색은 더욱 짙어졌다. 이성적인 태도와 싸늘함으로 무장한 홍인의 연기는 위태로운 재판장의 살얼음판 같은 분위기를 극대화시켰다.
그러나 강신재가 사건 당시의 영상이 담긴 USB를 제출하면서 상황은 급반전됐다. 김기현은 "사전에 제출되지 않은 증거"라며 동의할 수 없음을 명백히 밝혔지만, 결국 영상은 공개되고 말았다. 윤라영이 쓰러진 박제열에게 CPR을 행하는 영상을 확인한 김기현은 눈을 질끈 감으며 자신의 패배를 간접적으로 인정했다. 판이 뒤집어졌음을 암시하는 홍인의 세밀한 표정 연기는 보는 이들에게 짜릿한 카타르시스를 안겼다.
이렇듯 홍인은 극의 공기를 단숨에 바꾸는 연기로 강렬한 임팩트를 선사했다. 짧은 등장만으로도 시청자들에게 눈도장을 확실히 찍은 홍인이 향후 어떤 작품에서 또 새로운 모습을 보여줄지 다음 행보가 기다려진다.