장동민 "처음 귀신본게 中2때…어렸을 때부터 많이 봤다"→무속인 "내년 안좋을수 있어…구설수有"(귀묘한이야기)

기사입력 2026-03-10 17:04


장동민 "처음 귀신본게 中2때…어렸을 때부터 많이 봤다"→무속인 "내년 …

[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 장동민이 자녀들에 대한 걱정을 털어놓는다.

10일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 10회에서는 '손'(귀신날)을 주제로 귀묘객(客) 장동민, 2012 런던 올림픽 유도 동메달리스트 조준호가 출연해 궁금했던 부분을 풀어보는 시간을 갖는다.

장동민은 이날의 주제를 보더니 "어렸을 때부터 그런(?) 존재들을 많이 보고 그랬다. 처음 귀신을 본 게 중학교 2학년 때다"라며 그 일화를 전한다.

시작부터 강렬한 이야기로 모두를 몰입하게 만든 장동민은 "(일 때문에) 밖에 나와 있을 때가 많다. 아이들이 아직 어리니까, 다칠까 걱정된다. 옆에 있을 때는 내가 지킬 수가 있는데 나와 있을 때는 어떻게 못 하지 않냐"라며 자녀들이 걱정되는 마음을 밝힌다.

이 같은 고민에 장동민을 찬찬히 살피던 무속인은 "내가 볼 때 대운이 들어왔다. 자식 복이 많다. 아이들이 굉장히 영리할 거다. 걱정 안 해도 될 거 같다"라고 전하고 장동민은 활짝 웃는다.

이렇게 좋을 것만 같던 점사도 잠시, 무속인은 "내년이 좀 안 좋을 수 있다. 구설수가 있을 수 있고 사람 관계를 잘 해야 할 거 같다"라고 말한다. 또 다른 무속인도 "사고수도 보였다. 조심해야 한다"라고 조언한다.

장동민은 "사고수를 예방하는 방법이 있냐"라고 진지하게 묻는다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

3.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

4.

노경은 노익장, 日 SNS 인기 대폭발! → 수수께끼의 할아버지, 아저씨 투수, 멋진 삼촌. 난리났다

5.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.