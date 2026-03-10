아이유, 속내 밝혔다..."소속사 식구 우즈 밀어 주기 오해 생길까 조심스러워"

기사입력 2026-03-10 23:53


[스포츠조선 조윤선 기자] 아이유가 소속사 후배 우즈의 '팔레트' 출연을 두고 오해받을까 조심스러웠다고 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '이지금'에는 '[아이유의 팔레트] 우즈 유 라? 3단 고음? (With WOODZ) Ep.34'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 우즈가 게스트로 출연했다.

이날 아이유는 "우리 이담(EDAM)의 식구이기도 하다. 제대 후 정규 앨범으로 돌아왔다"며 우즈를 소개했다. 이어 "우즈가 팔레트에 나오기까지의 기준이 있었다고 들었다"며 궁금해했다.

이에 우즈는 "2022년 연말에 회사에 들어오고 나서 우리 팬들은 내가 '드라우닝(Drowning)'이 포함된 앨범으로 컴백했을 때 '팔레트에 나오면 어떻겠냐'는 이야기를 되게 많이 했다"고 말했다.

그는 "그런데 나는 내 나름대로의 기준으로 내가 이 회사에 들어왔다고 증명되지 않은 상태로는 나가지 않겠다고 혼자 생각했다. 그래서 정말 내가 나가서 할 이야기들이 좀 쌓였을 때 회사에 말씀드리겠다고 했다"고 밝혔다. 이어 "군대에 있을 때 '드라우닝'이 잘됐고, 정규앨범 나올 시즌에 이제는 좀 할 말이 생겼으니까 '먼저 (출연을) 여쭤볼까'가 됐던 거 같다"고 전했다.


이를 들은 아이유는 "이제는 스스로의 기준에 있어서 증명됐다고 생각하는 거냐"고 물었고, 우즈는 "그래도 좀 할 이야기가 생기지 않았을까"라며 겸손한 모습을 보였다. 그러면서 "'이 친구가 팔레트에 나온 게 회사 식구라서 나왔다'는 인식보다는 '그래도 이 친구가 나오는 거 재밌겠다'라는 인식이 됐을 때 나가고 싶었던 마음이었다"고 털어놨다.

아이유는 "좋은 타이밍인 거 같다. 나도 '같은 식구라고 밀어주는 거야?'라는 그런 오해가 생길까 봐 조심스러웠다. 승연 씨가 직접 원하는 타이밍을 기다렸고, 그래서 이번에 출연하고 싶다는 의사를 내비쳤다는 이야기를 듣고 '그래, 그럼 지금이야'라고 생각했다"고 말했다. 이어 "더없이 좋은 게스트가 된 거 같다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.