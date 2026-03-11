'재혼 발표' 16기 옥순, 예비신랑도 돌싱 "20년간 아픈 전처 지켜, 존경스럽다"

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 16기 옥순(가명)이 재혼을 발표한 가운데, 예비신랑에 대해 밝혔다.

옥순은 11일 "많은 기사에서 '20년 동안 제 곁을 지켜준 사람'으로 표현해주셨는데 그 시간은 저와의 시간이 아니"라고 정정했다. 앞서 옥순은 10일 재혼을 발표하며 예비신랑에 대해 "긴 시간 한 사람의 곁을 지킨 사람"이라며 "아픈 시간을 외면하지 않고, 책임을 다하며 20년을 함께한 사람"이라고 밝힌 바.

이에 대해 옥순은 "그는 오랜 시간 아픈 아내의 곁을 지켰고, 마지막까지 책임을 다한 사람"이라며 "20년이라는 시간은 누군가의 가장 힘든 날들을 끝까지 함께한 시간이었다. 저는 그 사랑의 깊이와 그 책임의 무게를 존경했다"고 밝혔다. 이어 "마지막까지 지켜낸 사람이라면, 앞으로의 시간도 쉽게 놓지 않을 거라 믿는다"고 예비신랑에 대한 굳건한 믿음을 자랑했다.

SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 16기 돌싱특집에 출연한 옥순은 지난해 7월 약혼자와 혼전 임신을 발표했으나 한 달 만에 유산하는 아픔을 겪었다. 이후 옥순은 10일 직접 재혼을 발표했다. 결혼식은 하지 않겠다고 선언한 옥순은 "화려하게 시작할 수도 있었지만 이번만큼은 조용하고 깊게 남기고 싶었다"며 "결혼식에 쓰려던 비용 전액을 저를 응원해주신 여러분께 돌려드리겠다"고 밝혔다.

