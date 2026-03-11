[전문] MC딩동, 女BJ 폭행 논란에 입 열었다…"사실 아닌 것까지 기정사실화, 법적 대응할 것"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] MC딩동(허용운)이 인터넷 생방송 도중 여성 BJ를 폭행한 사건과 관련해 입을 열었다.
끝으로 "저 역시 이번 일의 무게를 가볍게 생각하지 않고 있으며, 필요한 부분에 대해서는 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다. 다만 사실과 다른 내용까지 기정사실처럼 퍼지고 있는 상황에 대해서는 더 이상 묵과하지 않겠다. 정확한 내용은 법적 절차와 수사를 통해 분명히 밝혀질 것"이라며 "심려를 끼쳐드린 점에 대해서는 송구스럽게 생각한다"고 고개를 숙였다.
앞서 이날 온라인 커뮤니티 등을 통해 MC딩동이 최근 진행된 인터넷 방송 진행 중에 한 여성 BJ를 폭행하는 영상이 빠르게 확산됐다.
다시 자리로 돌아온 MC딩동은 "시청자 분들에게 사과한다"며 "다른 욕을 다 받을 수 있지만 '2년 전 사건'이라는 이야기를 듣자마자, 제 나름 트라우마가 있고, 아이들 생각이 나서 욱했다"며 눈물을 흘렸다.
과거 자신의 음주운전 사건과 관련해서도 재차 사과했다. MC딩동은 "1년 반 동안 일이 단 한 개도 없다가, 이제야 좀 열심히 사는 모습을 보여드리려고 했는데, 갑자기 그런 이야기를 하니 감정이 격해졌다"며 "다시는 술 먹고 운전하지 않겠다"고 다짐했다.
한편 MC딩동은 2022년 서울 성북구 하월곡동 인근에서 만취 상태로 자신의 차량을 몰던 중 경찰의 음주측정을 거부하고 도주하다 체포됐다. 당시 경찰차를 들이받는 사고까지 발생해 도로교통법 위반(음주운전), 특수공무집행방해, 특수공무집행방해치상 등 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.
이하 MC딩동 SNS 글 전문,
안녕하세요. MC딩동입니다.
최근 온라인 및 SNS를 통해 확산되고 있는 영상과 관련해 제 입장을 직접 말씀드립니다.
현재 온라인상에서 퍼지고 있는 내용 중에는 사실과 다르거나, 일부 장면만을 근거로 왜곡되어 확대 해석된 부분들이 분명히 존재합니다. 저는 이 사안을 매우 엄중하게 보고 있으며, 현재 법률대리인을 통해 민형사상 대응을 포함한 필요한 조치를 진행하고 있습니다.
특히 모자이크 없이 영상이나 사진을 무단으로 게시·확산하는 행위, 사실관계가 확인되지 않은 내용을 단정적으로 유포하는 행위, 그리고 악의적 비방이나 허위사실을 담은 게시글 및 댓글에 대해서는 선처 없이 대응할 예정입니다.
현재 수사 및 법적 절차가 진행 중인 사안인 만큼, 확인되지 않은 추측성 주장이나 일방적인 내용의 재확산은 또 다른 피해를 낳을 수 있습니다. 부디 사실관계가 확인되기 전까지 무분별한 공유와 비방은 자제해 주시기 바랍니다
저 역시 이번 일의 무게를 가볍게 생각하지 않고 있으며, 필요한 부분에 대해서는 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠습니다. 다만 사실과 다른 내용까지 기정사실처럼 퍼지고 있는 상황에 대해서는 더 이상 묵과하지 않겠습니다.
정확한 내용은 법적 절차와 수사를 통해 분명히 밝혀질 것입니다.
심려를 끼쳐드린 점에 대해서는 송구스럽게 생각합니다.
-MC딩동-
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com