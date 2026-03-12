허찬미 즉석 열창·유미 심쿵 한마디…‘미스트롯4 토크콘서트’ 현장 공개
[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4 토크콘서트' TOP10이 시장 한복판에서 게릴라 버스킹을 펼친다.
12일 첫 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'에서는 '미스트롯4' TOP10이 팬들의 사랑에 보답하기 위해 속초 전통시장을 찾는다. 경연 무대가 아닌 일상 공간에서 진행되는 깜짝 공연에 멤버들은 설렘과 긴장 속에 버스킹을 준비한다.
공연을 앞두고 멤버들은 "못 알아보시면 어떡하냐", "제가 누군지 모르시면 어떡해요?"라며 걱정을 내비쳤다. 그러나 전통시장에 도착하자마자 상황은 달라졌다. 멤버들을 알아본 시민들이 몰려들며 현장은 빠르게 인파로 가득 찼다.
본 공연에 앞서 TOP10은 시장 곳곳을 돌며 직접 홍보에 나섰다. 이 과정에서 선(善) 허찬미는 팬의 요청을 받고 '비내리는 고모령'을 즉석에서 선보였다. 준비되지 않은 상황에서도 흔들림 없는 무대로 시장 분위기를 끌어올렸다.
공연이 시작되자 주변은 발 디딜 틈 없이 관객들로 북적였다. 단체 무대와 개인 무대, 관객 요청곡까지 이어지며 전통시장은 트롯 열기로 물들었다.
현장에서는 뜻밖의 장면도 연출됐다. 한 남성 관객이 유미의 팬이라며 적극적으로 호감을 드러낸 것. 그는 "중학교 때부터 팬이었다. 오늘도 유미 누나 노래를 들으며 왔다"고 말했다. 유미는 이에 한마디로 응수해 현장을 술렁이게 했다.
TOP10이 팬들과 가까운 거리에서 호흡한 버스킹 현장은 12일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.