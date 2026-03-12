허찬미 즉석 열창·유미 심쿵 한마디…‘미스트롯4 토크콘서트’ 현장 공개

기사입력 2026-03-12 08:57


허찬미 즉석 열창·유미 심쿵 한마디…‘미스트롯4 토크콘서트’ 현장 공개

[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4 토크콘서트' TOP10이 시장 한복판에서 게릴라 버스킹을 펼친다.

12일 첫 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'에서는 '미스트롯4' TOP10이 팬들의 사랑에 보답하기 위해 속초 전통시장을 찾는다. 경연 무대가 아닌 일상 공간에서 진행되는 깜짝 공연에 멤버들은 설렘과 긴장 속에 버스킹을 준비한다.

공연을 앞두고 멤버들은 "못 알아보시면 어떡하냐", "제가 누군지 모르시면 어떡해요?"라며 걱정을 내비쳤다. 그러나 전통시장에 도착하자마자 상황은 달라졌다. 멤버들을 알아본 시민들이 몰려들며 현장은 빠르게 인파로 가득 찼다.

본 공연에 앞서 TOP10은 시장 곳곳을 돌며 직접 홍보에 나섰다. 이 과정에서 선(善) 허찬미는 팬의 요청을 받고 '비내리는 고모령'을 즉석에서 선보였다. 준비되지 않은 상황에서도 흔들림 없는 무대로 시장 분위기를 끌어올렸다.

공연이 시작되자 주변은 발 디딜 틈 없이 관객들로 북적였다. 단체 무대와 개인 무대, 관객 요청곡까지 이어지며 전통시장은 트롯 열기로 물들었다.

현장에서는 뜻밖의 장면도 연출됐다. 한 남성 관객이 유미의 팬이라며 적극적으로 호감을 드러낸 것. 그는 "중학교 때부터 팬이었다. 오늘도 유미 누나 노래를 들으며 왔다"고 말했다. 유미는 이에 한마디로 응수해 현장을 술렁이게 했다.

TOP10이 팬들과 가까운 거리에서 호흡한 버스킹 현장은 12일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

3.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

4.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

5.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

3.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

4.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

5.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

3.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

4.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

5.

日 초비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 또 다시 대국민 사과 위기…해외파 부상 '주축 선수 컨디션 회복이 관건' 걱정 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.