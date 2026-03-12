“부캐만 몇 개?” 유연석, 첫방 D-1 ‘신이랑 법률사무소’서 빙의 퍼레이드
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'가 개업을 하루 앞두고 유연석의 촬영 현장 비하인드를 공개했다.
오는 13일 첫 방송되는 '신이랑 법률사무소'는 망자의 한을 풀어주는 '신들린 변호사' 신이랑과 승소만을 좇는 엘리트 변호사 한나현의 이야기를 그린 한풀이 어드벤처다. 무당집이던 공간에 법률사무소를 열면서 귀신을 보게 된 신이랑이 억울한 사연을 해결하는 과정에서 코믹과 미스터리, 법정 활극이 결합된 전개를 예고한다.
이번 작품의 핵심은 유연석의 변신이다. 망자에 빙의된다는 설정에 따라 매회 다른 인물을 연기해야 하는 구조로, 일명 '부캐 퍼레이드'가 펼쳐진다. 다양한 캐릭터를 오가는 연기 폭과 코믹 톤이 동시에 요구되는 만큼 유연석의 색다른 면모가 전면에 나선다.
공개된 비하인드 컷에서는 촬영 전후 대본을 손에서 놓지 않는 유연석의 모습이 포착됐다. 장면을 반복 점검하고 모니터 앞에서 세밀하게 확인하는 등 캐릭터 완성도를 높이기 위한 집중력이 드러난다. 법정 장면에서는 한층 날 선 분위기로 현장을 이끌었다는 전언이다.
제작진은 "유연석이 매회 다른 인물에 실제로 빙의한 듯한 연기를 선보이고 있다"며 "코믹과 판타지, 통쾌한 법정 드라마가 어우러진 이야기가 첫 방송부터 속도감 있게 전개될 것"이라고 밝혔다.
한편 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 13일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
