[단독] 정건주, 납량물 ‘M : 리부트’ 남주 된다…정채연과 호흡

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 정건주가 드라마 'M : 리부트' 남자 주인공으로 나선다. 90년대 신드롬을 일으킨 'M' 시리즈를 재현하는 작품에서 정건주가 어떤 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다.
'M : 리부트'는 1994년 MBC에서 방송된 납량 특집 미니시리즈 'M'을 30여 년 만에 재해석한 작품. 당시 'M'은 낙태라는 사회적 이슈를 전면에 내세워 큰 반향을 일으켰다. 배우 심은하가 악역에 도전해 화제를 모았고 최고 시청률 50%, 평균 시청률 38.6%라는 놀라운 수치를 기록하기도 했다. 지난 2022년에는 뮤지컬로도 공연된 바 있다.
연출을 맡은 임대웅 감독은 영화 '스승의 은혜', '무서운 이야기', '실종: 택시 납치 사건', '시간위의 집', '괴담만찬' 등 공포·스릴러 장르에서 두각을 나타냈다. 최근에는 '미드나잇 호러 : 6개의 밤', '밤이 되었습니다', '청담국제고등학교2' 등 드라마로 활동 영역을 넓혔다. 작가는 영화 '미씽: 사라진 여자', '히든 페이스'를 집필한 홍은미 작가와 이정은 작가가 맡았다.
한편 1995년생인 정건주는 2017년 데뷔해 웹드라마를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 MBC '어쩌다 발견한 하루'에서 존재감을 드러냈고 '오 마이 베이비', '월간 집', '꽃선비 열애사', '체크인 한양','내가 죽기 일주일 전' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 최근에는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에도 합류하며 활동 폭을 넓히고 있다.
'M : 리부트'는 올해 공개를 목표로 제작되며 현재 OTT 플랫폼 편성을 논의 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com