“안 가본 교도소 없다” 김용임 고백…‘금타는 금요일’ 스튜디오 술렁

기사입력 2026-03-12 09:35


“안 가본 교도소 없다” 김용임 고백…‘금타는 금요일’ 스튜디오 술렁

[스포츠조선 조민정 기자] 정통 트롯 디바 김용임이 '금타는 금요일'에서 전국을 누빈 공연 스케일을 공개한다.

3월 13일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 12회에는 김용임이 '골든 스타'로 출연한다. 등장과 동시에 '사랑의 밧줄'을 열창하며 무대를 장악한다. 멤버들은 "목소리가 여전히 쨍쨍하다", "라이브 1등이다"라고 반응했다는 전언이다.

김용임은 '사랑의 밧줄'로 전국을 돌며 무대에 올랐던 일화를 전한다. 특히 교도소 공연 경험을 언급하며 현장을 놀라게 한다. "안 가본 교도소가 없다"는 말에 스튜디오 분위기가 달아올랐다는 후문이다.

이날 무대에는 '미스트롯4' 진 정서주도 오른다. 김용임의 '울지마라 세월아'를 선곡해 특유의 음색과 감정선으로 곡을 풀어낸다. 동료들은 "진정한 가수다", "모든 노래를 정서주화 시킨다"고 반응했다. 김용빈 역시 "왜 진이 됐는지 알겠다"고 말했다.

'미스트롯3' 미 오유진은 '부초 같은 인생'에 도전한다. 17세 오유진이 정통 트롯을 어떻게 해석했을지 관심이 쏠린다. 김용임은 "나보다 더 잘 불렀다"고 평가한 것으로 알려졌다.

TV CHOSUN '금타는 금요일'은 3월 13일 금요일 오후 10시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.