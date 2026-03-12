[공식] 설경구X전종서X서은수, 오컬트 '바위'로 뭉친다..오늘(12일) 크랭크인

|
[스포츠조선 조지영 기자] 오컬트 미스터리 영화 '바위'(이덕찬 감독, 영화적순간·파인타운프로덕션 제작)가 배우 설경구, 전종서, 서은수의 역대급 만남을 확정 짓고, 대본 리딩 현장 스틸을 공개하며 본격적인 출발을 알렸다.
|
이에 맞서는 전종서는 동생 희선의 죽음을 기점으로 가족을 잠식하기 시작한 미스터리를 파헤치는 희진 역으로 변신한다. '버닝'부터 '콜' '프로젝트 Y'까지 독보적인 아우라를 보여온 전종서는 이번 작품에서 을석 역의 설경구와 팽팽한 대립각을 세우며 극의 긴장감을 주도할 예정이다.
여기에 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'를 비롯해 드라마 '수사반장 1958', 영화 '마녀 Part2.'의 서은수가 합류해 라인업에 묵직한 힘을 실었다. 서은수는 언니 희진과 함께 동생 희선의 죽음에 의구심을 품고 진실을 밝히려는 희남 역을 맡아 밀도 높은 감정 연기와 서늘한 존재감으로 극의 몰입도를 완성할 예정이다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com