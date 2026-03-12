[공식] 설경구X전종서X서은수, 오컬트 '바위'로 뭉친다..오늘(12일) 크랭크인

최종수정 2026-03-12 10:33

[공식] 설경구X전종서X서은수, 오컬트 '바위'로 뭉친다..오늘(12일)…

[스포츠조선 조지영 기자] 오컬트 미스터리 영화 '바위'(이덕찬 감독, 영화적순간·파인타운프로덕션 제작)가 배우 설경구, 전종서, 서은수의 역대급 만남을 확정 짓고, 대본 리딩 현장 스틸을 공개하며 본격적인 출발을 알렸다.

공개된 '바위'의 리딩 현장 스틸에서는 실제 촬영장을 방불케 하는 배우들의 뜨거운 에너지와 완벽한 케미스트리를 확인할 수 있다. 한국 영화 시장에 오컬트 붐을 일으킨 '파묘' 제작진이 의기투합했다는 점 역시 영화의 완성도에 대한 신뢰를 더한다.


[공식] 설경구X전종서X서은수, 오컬트 '바위'로 뭉친다..오늘(12일)…
먼저 매 작품 캐릭터 자체를 장르로 승화시키는 설경구는 비밀을 숨긴 무속인 을석 역을 맡았다. 특히 설경구는 이번 작품을 통해 배우 인생 처음으로 오컬트 장르에 도전하며, 지금까지 본 적 없는 파격적인 변신을 예고한다.

이에 맞서는 전종서는 동생 희선의 죽음을 기점으로 가족을 잠식하기 시작한 미스터리를 파헤치는 희진 역으로 변신한다. '버닝'부터 '콜' '프로젝트 Y'까지 독보적인 아우라를 보여온 전종서는 이번 작품에서 을석 역의 설경구와 팽팽한 대립각을 세우며 극의 긴장감을 주도할 예정이다.

여기에 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'를 비롯해 드라마 '수사반장 1958', 영화 '마녀 Part2.'의 서은수가 합류해 라인업에 묵직한 힘을 실었다. 서은수는 언니 희진과 함께 동생 희선의 죽음에 의구심을 품고 진실을 밝히려는 희남 역을 맡아 밀도 높은 감정 연기와 서늘한 존재감으로 극의 몰입도를 완성할 예정이다.

'바위'는 '청하면 들어준다'는 깊은 산속 거대하고 영험한 바위의 비밀을 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 설경구, 전종서, 서은수가 출연하고 신예 이덕찬 감독이 메가폰을 잡는다. 12일 크랭크 인.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.