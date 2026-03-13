"♥김지민 임신했냐" 김준호 母 재촉에.."닦달하면 더 안 생긴다" 장동민 일침

최종수정 2026-03-13 06:40

"♥김지민 임신했냐" 김준호 母 재촉에.."닦달하면 더 안 생긴다" 장동…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 장동민이 2세 준비에서 가장 중요한 요소로 여성의 스트레스를 꼽으며, 현실적인 조언을 전했다.

12일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 "갓동민의 JJ부부 기강잡기"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김준호, 김지민이 장동민을 집으로 초대해 식사를 함께하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 식사 중 김준호는 모친으로부터 전화를 받았다. 김준호의 모친은 "친구에게서 지민이 좋은 소식 있다고 하던데.."라며 임신 여부를 물었고, 김준호는 당황하며 "그거 가짜뉴스다"라고 선을 그었다. 이때 옆에 있던 장동민은 전화를 건네받아 "어머니, 손자·손녀 보고 싶으시죠? 그럼 어머니가 전화해서 닦달만 안 하시면 된다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "그 친구 연락처 지워라. 걱정 마시라. 저도 전수 많이 해주고 있다. 조만간 좋은 소식 있을 거다"라고 덧붙여 훈훈함을 안겼다.


"♥김지민 임신했냐" 김준호 母 재촉에.."닦달하면 더 안 생긴다" 장동…
전화가 끝난 뒤 김준호는 "가짜뉴스가 너무 많다. 3년 전부터 우리가 쌍둥이를 임신했다는 소문까지 돌았다"며 한숨을 쉬었다. 이에 장동민은 자신의 경험을 바탕으로 2세 계획과 관련한 조언을 전했다. 장동민은 가장 먼저 환경의 중요성도 강조했다. 그는 "사람도 결국 동물이기 때문에, 동물의 메커니즘과 비슷한 부분이 있다. 실제로 세 커플이 나에게 상담했는데 지금 모두 임신했다"고 밝혔다. 세 커플의 공통점은 반려견을 키우며 서로를 '엄마', '아빠'라고 부르고 있었다는 점이었다. 김준호와 김지민 역시 "맞다. 우리도 '나리 엄마, 아빠'라고 부른다"며 공감했다.

또한 장동민은 동물 사례를 들어 설명했다. 그는 "사바나 사자 무리를 보면, 새끼가 있는 상황에서는 다른 암컷들이 발정이 나지 않는다. 사람도 '엄마'라는 호칭을 계속 쓰다 보면 여성의 몸이 자연스럽게 닫히는 경우가 있다. 물론 100%는 아니지만 영향을 줄 수 있다"고 말했다.

장동민은 무엇보다 여성에게 스트레스를 주지 않는 것이 핵심이라고 강조했다. 그는 "가족들에게 '아기 없이 살겠다'고 선언하라. 아내에게도 '아이 생각 없어졌다. 우리 둘이 행복하게 살자'고 말해라"며 "여자의 몸은 스트레스를 받으면 임신이 쉽지 않다. 방금처럼 어머니가 '그 기사 봤니?'라고 묻는 것조차 지민이에게는 부담이 될 수 있다. 계획도 중요하지만, 몸이 아기를 받아들일 환경을 만드는 것이 더 중요하다"고 조언했다.

한편, 김준호는 김지민과 지난해 7월 결혼했으며, 최근 시험관 시술을 통해 2세를 준비 중인 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

'15명 몸값만 3조' 핵타선 만난다! '충격 거절' 한국, 투수 1명 없이 진짜 괜찮나?

2.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

5.

아앗! 류현진 '라떼 정보' 틀렸다! → 이정후한테 들통! 코치님한테 벌써 보고했는데.. "형 거기 줄였어요" [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.