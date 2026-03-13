'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

영화 '왕과 사는 남자'가 관객 1200만명을 돌파한 가운데 장항준 감독이 12일 낮 서울 중구 프레스센터 앞 광장에서 흥행감사 커피차 이벤트를 열었다. 감사 인사를 전하는 장항준 감독. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

[스포츠조선 고재완 기자] 장항준 감독이 영화 흥행 소식 속에서도 특유의 능청스러운 입담으로 웃음을 안겼다.

장 감독은 지난 11일 공개된 유튜브 채널 비보티비의 웹예능 '비밀보장'의 '장항시말조심 장항준 감독님과 전화연결 레전드 사연 등장한 자린고비 자랑대회'라는 제목의 영상에서 MC 송은이 김숙과 전화 연결이 됐다.

1000만 관객 돌파를 앞둔 시점에서 연결이 된 상황에서 장 감독은 전화를 받았다. 하지만 평소보다 낮은 목소리에 송은이는 "목소리가 톤이 굉장히 낮으신데 감독님"이라고 반응했다. 이어 "원래 오빠 목소리가 되게 높은데 톤이 왜 이렇게 낮죠?"라고 묻자 장항준은 "숙취 이슈로 지금 누워 있는 중입니다"라고 답해 시작부터 폭소를 안겼다.


'천만 감독' 장항준 "바깥 외출, 삼가하고 있는 중"

송은이는 다시 한번 흥행 상황을 짚었다. 그는 "지금 현시점에 900만이 넘었고, 이 방송이 나갈 때 아마 1000만이 될 것 같은 느낌이거든요"라며 축하 분위기를 이어갔다. 이어 "지금 어떻게 대우가 좀 달라졌습니까? 어떻습니까?"라고 물었다. 이에 장항준 감독은 "일단은 바깥 외출을 삼가하고 있어요"라고 말해 MC들을 웃게 만들었다.

"혹시 꿈이 아닐까, 꿈이면 악몽이다."

이어 송은이는 "물론 예능이나 다른 엔터테인먼트 쪽에서는 감독님이 사랑을 많이 받았지만, 정작 본인의 주업인 영화 쪽에서 이런 1000만 영화를 만든다는 건 어떤 기분이냐. 상상이나 했느냐"고 물었거 장항준은 "진짜 믿기지가 않죠. 믿기지가 않고"라며 "제가 가끔 생각하는 것 중에 제일 최악은 깼는데 꿈이야. 그때로 돌아가는 게 제일 악몽이죠"라고 말해 솔직한 심경을 전했다.

"김은희와 딸 너무 좋아해, 살다보니 이런 날이 있구나"


가족 반응도 공개했다. 김숙이 "언니는 뭐래요? 김은희 작가님 제일 궁금해"라고 묻자 장항준은 "우리 아내랑 우리 딸은 매일매일 스코어 들여다보고 너무 좋아하지"라며 "살다 보니 이런 날이 있구나, 다 그런 생각으로 지내고 있습니다"라고 말했다.


"장항준 감독력이 다 했다"→"숙이, 영화 안봤구나"

이어 김숙은 "나는 '왕사남'을 보면서 장항준 감독의 감독력이 다했구나라는 생각을 했다"라고 말하자 장항준 감독은 "안봤니 혹시?"라고 되물었고 "숙이 오빠가 한번은 해코지 한다. 반드시 한번은 해코지 해"라고 농담했다. 송은이는 "오빠의 천재성이다. '얘는 내 영화를 안봤구나'를 바로 느꼈다"고 농담하기도 했다.

이후 분위기는 자연스럽게 '1000만 공약' 이야기로 흘렀다. 송은이는 "오빠 어디 가서 공약을 1000만 넘으면 머리를 빡빡 깎고 뭐 어떻게 해야 되지? 해외로 간다?"라고 운을 뗐고, 김숙은 "성형한다 그랬어요. 성형 싹 하고, 개명하고, 귀화하겠다"라고 장항준의 과거 발언을 소환했다.

이에 장항준은 별다른 반박 없이 웃었고, 송은이는 "오빠 전형적인 입조심해야 되는 스타일"이라고 받아쳤다. 김숙도 "여러분들, 여러분도 새치 혀를 잘못 돌리면 큰일납니다. 갑자기 국적이 변할 수도 있고 얼굴에 손을 대야 될 수도 있어"라고 몰아가 현장을 웃음으로 채웠다.

결국 장항준은 "잘 수습해봐야죠. 네티즌들하고 잘 합의를 봐야 됩니다"라고 말하며 한발 물러섰다. 송은이는 "감독님이 1000만이 될 리가 없다 생각하고 얘기하신 거잖아요, 솔직히"라고 찔렀고, 장항준 역시 "그렇죠. 말도 안 되는 일이다 생각했다"고 순순히 인정했다.


"1000만, 돈 많이 버나"→"아쉽게도 지분을 조금만 걸어놨다"

그러자 김숙은 진심 어린 축하와 함께 현실적인 바람도 전했다. 그는 "나는 진짜 지금 900만인 상황에서 천만이 넘으면 진짜 하고 싶은 건 있을 거 아니에요"라며 "오빠가 당분간 좀 누워 있었으면 좋겠어. 편하게 걱정 안 하고 누워 있고 TV 보면서 누워 있었으면 좋겠어요"라고 말했다.

다만 장항준은 곧바로 또 다른 현실을 꺼냈다. 김숙이 "오빠는 돈을 많이 버는 거냐"라고 묻자 장항준 감독은 안타까운 목소리로 "이렇게 될지 모르고 아주 조금을 (지분을) 걸어놨어요"라며 "정말 생각만 해도 너무 아깝습니다. 제가 크게 비보 건물 앞에다 큰 건물을 지를 수 있었는데"라고 너스레를 떨어 끝까지 장항준다운 농담을 놓치지 않았다.

또 김숙은 "'왕과 사는 남자2'를 찍으면 안되냐"고 물었고 장항준 감독은 "엄흥도가 도망가서 살고 있는데 다른 왕이 거이 유배를 또 와는 식으로"라며 농담하기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

