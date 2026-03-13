[공식발표] 또또 류현진이다! 8강 선발 확정 → 사이영상 2위 맞대결. 도미니카공화국 산체스와 빅뱅! [마이애미 현장]
|마이애미(미국)=한동훈 기자
[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 류현진(한화 이글스)이 8강 선발 중책을 맡았다.
류지현 감독이 이끄는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀은 13일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 적응 훈련을 실시했다.
류 감독은 훈련을 마치고 8강전 공식 기자회견에 참석했다. 한국은 14일 도미니카 공화국과 준결승 티켓을 놓고 다툰다. 류현진이 선발투수로 나선다고 공식 발표했다. 류현진은 1라운드 한일전 선발에 이어 다시 무거운 임무를 짊어졌다.
한편 도미니카 공화국의 선발투수는 '괴물 좌완' 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)다. 산체스는 2025년 내셔널리그 사이영상 2위에 올랐다. 류현진도 내셔널리그 사이영상 2위에 오른 경력이 있다.
산체스는 2021년 필라델피아 필리스에서 메이저리그에 데뷔했다. 2024년 11승 9패 평균자책점 3.32를 기록하며 이름을 날렸다. 2025년에는 32경기 202이닝 13승 5패 평균자책점 2.50에 탈삼진 212개를 기록했다.
산체스는 2025시즌 내셔널리그 사이영상 2위에 올랐다. 사이영상 수상자 폴 스킨스(피츠버그 파이어리츠)가 1위표 30장을 모두 가져간 바람에 산체스는 아쉬움을 삼켰다. 그러나 2위표 30장이 전부 산체스에게 쏠리며 위력을 인정 받았다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
