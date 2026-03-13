고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 여성 BJ를 폭행해 논란에 휩싸인 방송인 MC 딩동과 음주운전 전력이 있는 배우 이재룡을 동시에 언급하며 불만을 드러냈다.
이는 2013년 미성년자 성폭행 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 선고받고 복역한 뒤 출소했지만, 여전히 방송 활동이 어려운 자신의 처지와 비교하며 사회의 이중적인 기준을 지적한 것으로 풀이된다.
앞서 고영욱은 지난 1월에도 SNS를 통해 비슷한 심경을 털어놓은 바 있다. 그는 당시 "교화라는 것이 사회로의 복귀를 돕기 위한 것일 텐데 무조건 터부시하는 세상에서 나 같은 사람은 뭘 하며 살아갈 수 있을까"라며 "정확히 13년 8개월 21일간 하릴없이 실업자로 보냈다"고 토로했다.
엑셀 방송은 BJ들의 후원 순위를 엑셀 시트처럼 정리해 시청자 간 후원 경쟁을 유도하는 방식의 인터넷 방송을 뜻한다.
당시 방송에서 여성 BJ가 MC딩동의 과거 음주운전 사건을 언급하며 욕설을 하자 MC딩동이 격분해 머리채를 잡고 폭행했다는 주장이 제기됐다. 해당 장면이 담긴 영상이 온라인상에 확산되며 논란이 커졌다.
MC 딩동은 앞서 2022년 만취 상태로 운전하다 경찰 단속에 적발되자 도주한 혐의로 재판에 넘겨져 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.
