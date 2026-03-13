‘진소나’ 이소나 “국악 공연서 만난 ♥강상준…친구에서 연인으로”

기사입력 2026-03-13 14:49


[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 진(眞) 이소나가 남편인 배우 강상준과의 러브스토리와 든든한 조언에 대해 털어놨다.

13일 오후 서울 금천구 가산동 TV조선 가산 스튜디오에서는 TV CHOSUN '미스트롯4' TOP5 기자간담회가 진행됐다. 이날 자리에는 진(眞) 이소나를 비롯해 선(善) 허찬미, 미(美) 홍성윤, 4위 길려원, 5위 윤태화가 참석해 경연을 마친 소감을 전했다.

이날 이소나는 결승 무대 준비 과정에서 남편의 조언이 큰 힘이 됐다고 밝혔다. 그는 "남편 강상준 씨가 뮤지컬 배우로 활동하다가 지금은 드라마 등 매체 연기를 하고 있다"며 "제가 노래에 접근할 때 표현력에 대한 조언을 많이 해준다"고 말했다.

이어 "특히 결승곡을 준비할 때 남편의 조언이 정말 컸다. 가사에 담긴 감정을 어떻게 표현해야 하는지에 대해 많이 이야기해줬다"고 덧붙였다.

두 사람의 인연도 공개됐다. 이소나는 "20대 중반 국악 공연을 하던 시절에 처음 만났다"며 "제가 활동하던 공연 단체에 남편이 남자 주인공으로 참여하면서 알게 됐다"고 설명했다.

이어 "처음에는 친구로 지내다가 자연스럽게 연인으로 발전하게 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 '미스트롯4'는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 큰 화제를 모았다. TOP5는 갈라쇼와 전국 투어 콘서트, 스핀오프 프로그램 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

