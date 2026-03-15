백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 공기청정기도, 예전엔 히노키탕도 있었다"

기사입력 2026-03-15 16:13


백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 …

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 백지영이 럭셔리한 안방 욕실과 함께 남편과의 생활 밀착형 부부 케미를 공개했다.

백지영은 지난 14일 자신의 유튜브 채널에 '럭셔리 꿀템들이 넘쳐나는 백지영 부부의 안방 욕실 최초공개! (인테리어 비용)'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 백지영은 "오늘은 특별하게 안방에서 시작했다"며 욕실 공개에 나섰다. 그는 "집 안 화장실은 세 개"라고 답했고, "화장실 때문에 아침에 싸울 일은 없겠다"는 제작진의 말에는 "맞다. 너무 감사하게도 우리는 화장실을 각자 쓸 수 있다"고 말했다.

하지만 실제로는 함께 쓰는 욕실이 따로 있었다. 백지영은 "이 사람이랑 저랑 저 화장실을 주로 이용한다. 화장실 용품이 다 여기 있다"며 "그걸 같이 쓴다"고 설명했다. 이어 남편 역시 "남자 것 따로 없다"고 거들었다.

눈길을 끈 것은 자연스러운 부부 일상이었다. 백지영은 "타워하거나 볼일 볼 때 옆에서 세수하시기도 하고 그러냐"는 질문에 "모든 부부가 다 그렇지 않나"라고 웃었다. 남편도 "들어가서 대화를 해야죠. 앉아서 자꾸 말 시킨다"고 말했고, 백지영은 "자기도 나한테 말하잖아"라고 받아치며 현실 부부다운 티키타카를 보여줬다.

백지영의 아침 루틴도 공개됐다. 그는 보통 오전 7시 30~40분쯤 일어나 가장 먼저 양치를 하고 천연 고체비누로 세안한 뒤 토너와 세럼 등 기초 제품을 바른다고 밝혔다. 반면 아침 샤워는 하지 않고 저녁에 씻는 편이라고 했다. 백지영은 "아침에 샤워할 시간이 없다. 하임이 등교 준비를 시켜야 하니까"라고 말했다.

반면 남편은 전혀 다른 루틴을 공개했다. 물과 유산균을 먹은 뒤 화장실에 가고, 운동 전에는 꼭 샤워를 한다는 것. 그는 "몸을 좀 지지면 릴렉스도 되고 운동이 잘 된다. 마음의 준비가 딱 잡힌다"고 말했다. 같은 욕실을 쓰지만 전혀 다른 생활 습관이 드러난 대목이다.


백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 …
영상의 또 다른 축은 백지영의 '관리'였다. 그는 따뜻한 물에 소금을 타 마시는 루틴, 유산균 섭취, 샤워 후 바디 로션과 오일을 섞어 바르는 습관까지 세세하게 공개했다. 특히 추천받아 샀다는 바디 제품과 아로마 오일, 발뒤꿈치 각질 관리용 제품까지 하나씩 소개하며 만족감을 드러냈다.


욕실 자체도 럭셔리했다. 샤워부스는 물론 공기청정기, 비데 등이 설치돼 있었고, 과거 히노키탕이 있었던 공간에 대한 설명도 이어졌다. 백지영은 공기청정기에 대해 "여기 있으니까 얘가 진짜 일을 많이 한다. 탈취 효과가 장난 아니다"라고 말하기도 했다.

일과를 마친 뒤 메이크업을 바로 지우는 습관도 공개했다. 백지영은 "화장이 얼굴에 얹혀져 있는 느낌이 너무 무겁고 싫다"며 자신이 쓰는 제품을 "순하지만 세정력이 좋고, 씻고 나서도 안 당긴다"고 설명했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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