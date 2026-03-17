남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

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[스포츠조선 김수현기자] 남창희가 결혼 후 첫 예능으로 MBC '라디오스타'를 선택한 이유와 함께 결혼 과정의 비하인드를 공개한다.
이날 남창희는 결혼 후 첫 예능으로 '라디오스타'를 선택했다고 밝히며 결혼 과정의 다양한 에피소드를 공개한다. 그는 장인어른의 결혼 반대가 있었던 당시 상황을 떠올리며, 자신의 유튜브 활동 덕분에 분위기가 달라졌던 사연을 전해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
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이어 남창희는 결혼과 동시에 '딸 바보'를 예약하게 된 사연도 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문이다.
결혼 이후 달라진 일상, 20년 넘게 예능 유망주로 살고 있는 연예인으로서의 현실적인 철학, 그리고 결혼 비하인드까지 남창희의 솔직한 이야기는 오는 18일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
shyun@sportschosun.com