남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

기사입력 2026-03-17 13:20


남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대…

[스포츠조선 김수현기자] 남창희가 결혼 후 첫 예능으로 MBC '라디오스타'를 선택한 이유와 함께 결혼 과정의 비하인드를 공개한다.

그는 장인어른의 결혼 반대를 유튜브 활동으로 극복했던 사연부터 '촛불처럼 가늘고 길게 가는 연예인'이라는 자신만의 철학까지 솔직하게 털어놓으며 웃음을 자아낸다.

오는 18일 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(구 충주맨)가 출연하는 '웃음 공무원' 특집으로 꾸며진다.

이날 남창희는 결혼 후 첫 예능으로 '라디오스타'를 선택했다고 밝히며 결혼 과정의 다양한 에피소드를 공개한다. 그는 장인어른의 결혼 반대가 있었던 당시 상황을 떠올리며, 자신의 유튜브 활동 덕분에 분위기가 달라졌던 사연을 전해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.


남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대…
또한 남창희는 '촛불처럼 가늘고 길게 가는 연예인'이 자신의 추구미라고 밝힌다. 한때 최고의 MC가 되고 싶다는 꿈을 가졌지만, 지금은 무엇보다 '생존이 목표'라고 밝혀 현실적인 고백으로 공감을 자아낸다.

남창희는 초호화 결혼식 루머에 대해서도 직접 해명에 나선다. 그는 나름의 사연이 담긴 결혼식 준비 과정을 공개하며 어디서도 공개하지 않았던 비하인드를 풀어놓아 모두를 놀라게 한다.

이어 남창희는 결혼과 동시에 '딸 바보'를 예약하게 된 사연도 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문이다.

결혼 이후 달라진 일상, 20년 넘게 예능 유망주로 살고 있는 연예인으로서의 현실적인 철학, 그리고 결혼 비하인드까지 남창희의 솔직한 이야기는 오는 18일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.


한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

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