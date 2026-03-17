손민수 결국 눈물...쌍둥이 강단 남매, 생일날 화환 변신에 "20년치 선물" (슈돌)

기사입력 2026-03-17 13:23


손민수 결국 눈물...쌍둥이 강단 남매, 생일날 화환 변신에 "20년치 …

[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 강단둥이남매가 아빠 손민수의 생일을 맞아 화환으로 변신한다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다.

2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 정우가 2주 연속 10위권 안에 올랐으며, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오는 18일(수) 방송되는 '슈돌' 613회는 '럭키비키~ 인도 베이비의 탄생' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 임라라가 남편 손민수를 위해 서프라이즈 생일 파티를 기획한 가운데, 강단둥이남매가 태어나 처음 맞는 아빠 손민수의 생일을 축하하기 위해 깜찍한 화환으로 변신해 이목을 집중시킨다.

강단둥이남매는 똑같은 고깔 모자를 쓰고 축하 화환처럼 큰 리본을 달고 귀여움을 뽐낸다. 특히 자기 얼굴보다 큰 리본을 앙 물고 빵빵한 볼살을 리본 뒤로 숨긴 단이와 리본이 마음에 든 듯 꼬옥 움켜쥔 채 배시시 웃는 강이의 모습이 앙증맞은 매력을 뿜어낸다.

강이는 "생일 축하드려요. 꽃 대신 제가 왔어요"라고 적힌 문구를, 단이는 "아빠 사랑해요. 선물은 저예요"라는 문구를 달고 아빠에게 축하의 눈빛을 보내 랜선 이모, 삼촌들을 심쿵하게 만든다.

화환으로 변신한 강단둥이남매의 귀여움에 손민수는 "너무 귀여워"라며 돌고래 샤우팅을 하더니 "강이, 단이가 20년치 생일 선물이야"라며 행복한 미소를 감추지 못한다.

특히 손민수는 "작년 생일에는 임신 사실을 선물로 받았다"라며 "이번 생일은 강이, 단이가 태어나고 같이 보내는 첫 생일이라 더 의미가 있다"며 강단둥이남매와 함께하는 첫 생일에 눈물을 글썽이며 남다른 감동을 드러낸다.


꽃보다 사랑스러운 화환으로 변신한 강단둥이남매의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 고모·삼촌과 만났다..."둘도 아니고 하나밖에 없는 조카"

2.

이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"

3.

[전문] “잠시 떠났던 아이 다시 찾아와” 김기리♥문지인 임신 고백

4.

'결혼 19년차' 유재석, 유부남의 생존법 "아빠는 힘없어, 엄마 말 들어야" ('틈만나면,')

5.

장효인, 故박지선 모녀 생각에 눈물 "어머님도 살가우신 분, 비보 접하고 퇴사"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 고모·삼촌과 만났다..."둘도 아니고 하나밖에 없는 조카"

2.

이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"

3.

[전문] “잠시 떠났던 아이 다시 찾아와” 김기리♥문지인 임신 고백

4.

'결혼 19년차' 유재석, 유부남의 생존법 "아빠는 힘없어, 엄마 말 들어야" ('틈만나면,')

5.

장효인, 故박지선 모녀 생각에 눈물 "어머님도 살가우신 분, 비보 접하고 퇴사"

스포츠 많이본뉴스
1.

'지성아 우리집 죽이지?' 연봉 700억, 한때 메날두보다 많이 벌었던 박지성 절친, 중국 돈이 최고였다...미친 대저택 화제

2.

대충격 '대통령 체포' 더비 성사! 미국-베네수엘라가 결승전 격돌! → 예상치 못한 초대박 매치업 완성 [마이애미 현장]

3.

'다저스가 이럴수가' 충격 大참사! 10점→9점→5점 주고 9-24 대패. 김혜성은 1안타 2득점[MLB]

4.

'33승 실종' 한화, 155㎞ 새 얼굴 심상치 않다…또 하나의 역수출 신화 쓰나

5.

'150㎞ 강속구 잊어라' 첫 선발에 홈런&3안타 실화다…'A급 잠재력'에 선배들 조언도 한가득, "야수 전향 후회 없죠"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.