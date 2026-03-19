'52세' 김성수, '방송용 연애' 아니었다..."소개팅녀에 취중 전화" 썸 본격화

기사입력 2026-03-19 14:36


'52세' 김성수, '방송용 연애' 아니었다..."소개팅녀에 취중 전화"…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김성수가 소개팅녀 박소윤에게 방송 외에도 따로 연락을 한다며 '취중 전화'까지 고백했다.

19일 채널A 유튜브 채널에는 '[선공개] 성수♥소윤 두 사람의 첫 1박 영덕 여행! 무르익어 가는 상황 속 용기를 낸 김성수! 과연 그 결과는?' 영상이 업로드 됐다.

이날 김성수는 박소윤에게 "내가 만약 그냥 여사친에게 이렇게 대게 살을 발라주면 어떠냐. 나와의 관계를 진전시킬 거냐"라 물었다.

박소윤은 "'만약에' 엄청 좋아한다"면서도 이내 "않는다! '이 사람은 원래 저렇게 모두에게 친절한 사람이구나' 할 거 같다"라고 단호하게 말했다.

김성수는 "그럼 썸 탈 때 술 먹고 연락하는 남자는 어떠냐"라며 "내가 그게 처음이 아니었잖아"라고 민망해 했다.

모두의 따가운 시선이 김성수에게 쏠렸고 탁재훈은 "너 또 일 터트렸구나"라고 타박했다.

심지어 한 번이 아닌 여러번이었다고. 김성수는 "난 술을 자주 먹지도 않는다"라고 손사레를 쳤고 "소윤이를 만나고 두 번 먹었다"라 했다.

하지만 박소윤은 "근데 두 번 먹고 두 번 다 저한테 전화를 하신 거 같다"라고 웃었다.


'52세' 김성수, '방송용 연애' 아니었다..."소개팅녀에 취중 전화"…

김성수는 "결론적으로는 그렇게 됐다"라며 미안해 했고 박소윤은 "주변에 있는 사람 다 바꿔주고 그랬다"라 회상했다.

탁재훈은 "여자들이 저런 거 싫어한다"라며 고개를 저었다. 김성수는 "근데 약간... 나 원래 그런 스타일이 아니다"라며 시무룩해졌다.

이어 "그렇게 전화를 했을 때, 맨정신이 아닌 상태에서 전화하는 게 싫을 수도 있지 않냐"라며 걱정했지만 박소윤은 "그렇게 기분 좋을 때 뭔가 '술자리에서 내 생각이 나서 연락했다' '자랑하고 싶었나보다' 싶어서 저는 기분이 좋았다. 그래도 내 생각을 했다는 거니까"라고 이해심 넓게 답했다.

좋은 분위기에 김성수는 "사귄다고 생각하고 인정하기 전까지 자기가 할 수 있는 스킨십은 어느 정도냐"라며 플러팅을 이어갔다. 곰곰히 생각해보던 박소윤은 "아무것도 안된다"라며 선을 그었다.

김성수는 "소윤이가 '사귀기 전에 손을 잡지 않는다'는 말을 했을 때 좀 놀랐다. 저희가 만난지 거의 100일이 다 돼 간다. 손 잡는 게 어렵다"라고 고민했다.

shyun@sportschosun.com

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