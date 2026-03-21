'김연아♥' 고우림, 확 달라진 모습 화제..."군 후임들 연락 쏟아졌다"

기사입력 2026-03-21 08:17


'김연아♥' 고우림, 확 달라진 모습 화제..."군 후임들 연락 쏟아졌다…

[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '불후의 명곡'에 출연한 '포레스텔라' 고우림이 '고병장 후유증'을 고백해 눈길을 끈다.

KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램.

오늘(21일) 방송되는 748회는 한국 대중음악사에서 가장 사랑받는 포크 가수 故 김광석의 음악 세계를 함께 나누고 명곡을 재해석하는

'불후의 명곡-故 김광석 30주기 추모 특집 2부'로 꾸며진다.

포레스텔라, 터치드(TOUCHED), 조째즈, 최상엽(LUCY), 하성운이 1부의 열기를 이어갈 보컬 최강자전을 예고해 기대를 높이고 있다.

이 가운데 군 제대 이후 두 번째로 '불후'에 찾아온 고우림이 지난 '불후' 출연 이후 주변 반응을 전해 눈길을 끈다. 고우림은 군대 후임들로부터 말이 많았다면서 "군대에 있을 때는 짧은 머리로 TV 연등 시간에 후임들이랑 함께 TV를 보곤 했다. 짧은 머리와 내무반 모습에 익숙한 후임들이 TV 속 각 잡힌 제 모습을 보니까 어색하다더라"라며 군 생활의 여운을 드러내 웃음을 자아낸다.


'김연아♥' 고우림, 확 달라진 모습 화제..."군 후임들 연락 쏟아졌다…
그런가 하면 이날 '포레스텔라'는 비장한 각오로 '불후' 무대에 선다. 출연한 모든 회차에서 최종 우승을 차지한 '불후' 14관왕 '포레스텔라'가 15번째 트로피와 함께 불패 신화를 이어가려는 야망을 드러내는 것.

특히 조민규는 "저희의 무패 기록이 안 깨졌으면 좋겠어요"라며 눈을 번뜩이며 '야망 리더' 면모를 뽐낸다. 더불어 조민규는 "경연 순서는 상관 없다. 1번도 좋다. 훌륭한 가수분들의 무대를 현장에서 모두 들을 수 있는 것 아니냐"라며 겸손함으로 포장한 '올킬 야망'까지 드러내 토크대기실을 후끈 달군다고.

한편 이날 '포레스텔라'의 선곡은 故 김광석의 '너에게'. 꿈의 정원을 배경으로 펼쳐지는 한편의 동화 같은 무대와 '포레스텔라' 4인방의 환상적인 하모니에 조째즈는 "'포레스텔라'는 경연을 하러 나오면 안 된다. 축하공연만 계속 나와주셨으면 좋겠다. 올림픽 개막식 무대인 줄 알았다"라면서 원성을 쏟아낸다는 후문이다. 이에 경연계의 최상위 포식자 '포레스텔라'가 불패 신화를 이어갈 수 있을지 초미의 관심이 모인다.


'불후의 명곡-故 김광석 30주기 추모 특집 2부'는 지난 13일(토) 1부에 이어 오늘(21일) 시청자를 찾는다.

매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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