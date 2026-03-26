아들 '외도 판결' 직후…조갑경 '라스' 출연 예고 "이 타이밍 맞나"

기사입력 2026-03-26 08:49


아들 '외도 판결' 직후…조갑경 '라스' 출연 예고 "이 타이밍 맞나"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 조갑경이 아들을 둘러싼 충격적인 사생활 폭로와 법정 판결이 이어지는 가운데, 지상파 예능 프로그램 출연을 예고해 거센 비판과 우려의 중심에 섰다.

지난 25일 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 방송 말미에는 내달 1일 방송 예정인 '충성 유발자 특집' 예고편이 공개됐다.

영상 속 조갑경은 채연, 고우리 등과 함께 밝은 미소로 등장해 입담을 뽐내는 모습이었다. 평소라면 예능감이 뛰어났던 조갑경의 등장이 환영받았을텐데, 이번만큼은 시청자들의 시선이 곱지 않다.


아들 '외도 판결' 직후…조갑경 '라스' 출연 예고 "이 타이밍 맞나"
문제는 방송 타이밍이다. 최근 조갑경·홍서범 부부의 차남이자 전직 축구선수인 B씨가 외도로 인해 사실혼 관계를 파탄 냈다는 법원 판결이 알려지며 파장이 일파만파 커지고 있는 상황이기 때문.

판결문에 따르면, 전처 A씨가 임신 중이던 시기에 B씨는 동료 교사와 부적절한 관계를 맺었으며, 법원은 이를 근거로 B씨에게 위자료 3,000만 원과 양육비 지급을 명령했다.

특히 상간녀 또한 위자료 2,000만 원 판결을 받은 것으로 알려져 '불륜 의혹'은 사실상 법적 확인을 마친 셈이다.

논란이 거세지자 아버지 홍서범은 유튜브 채널을 통해 "아들이 비겁한 사람이 아니다", "위자료는 이미 지급했다"며 적극적인 해명에 나섰다.

그러나 '임신 중 외도'라는 도덕적 치명타를 입은 상황에서 부모의 '아들 감싸기'는 오히려 대중의 역풍을 불러왔다.


여기에 어머니 조갑경이 논란 직후 방송되는 예능 프로그램 예고편에 얼굴을 비추면서 비난의 화살은 가족 전체로 향하고 있다.

누리꾼들은 "집안이 풍비박산 났는데 예능에서 웃는 모습이 보기 불편하다", "하필 이 타이밍에 예능이라니", "굳이 지금 예능까지 출연해서 웃음을 보일 필요가 있나"라며 싸늘한 반응을 보이고 있다.

방송가에서는 이미 녹화된 분량이라 하더라도, 사안의 엄중함을 고려해 편집이나 방송 연기 등의 조치가 필요했다는 지적이 나온다.

아들의 사생활 문제라고는 하나, 공인으로서 가족 리스크를 안고 있는 상황에서 강행되는 방송 출연은 자칫 '정면돌파'가 아닌 '뻔뻔함'으로 비칠 수 있기 때문이다.

과연 조갑경이 '라디오스타' 본방송에서 이와 관련된 심경을 우회적으로라도 언급할지, 아니면 논란을 의식하지 않은 채 방송이 강행될지 대중의 이목이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

2.

이승윤 "'자연인' 재방료로 부모님 집 사드려…재방송 가장 많이 하는 프로그램" ('유퀴즈')

3.

김지원, 단발 변신 후 더 마른 몸매..쇄골·어깨 드러난 '극슬림 라인'

4.

강남, 20kg 뺐는데 다시 3kg 쪘다.."'두쫀쿠' 너무 많이 먹어"

5.

홍서범·조갑경, '라스' 출격…아들 '임신 중 불륜→양육비 미지급' 의혹 정면돌파

연예 많이본뉴스
1.

정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

2.

이승윤 "'자연인' 재방료로 부모님 집 사드려…재방송 가장 많이 하는 프로그램" ('유퀴즈')

3.

김지원, 단발 변신 후 더 마른 몸매..쇄골·어깨 드러난 '극슬림 라인'

4.

강남, 20kg 뺐는데 다시 3kg 쪘다.."'두쫀쿠' 너무 많이 먹어"

5.

홍서범·조갑경, '라스' 출격…아들 '임신 중 불륜→양육비 미지급' 의혹 정면돌파

스포츠 많이본뉴스
1.

트레이드 공식 오퍼 벌써 터지다니! → 개막도 안 했는데 발등에 불 떨어졌나. 고점매도냐 저점매수냐 그것이 문제로다

2.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

3.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

4.

토트넘 폭풍 오열! 사실상 패닉 상태 '김민재라도 주세요'…뮌헨이 특급 유망주 강탈→강등시 '게임오버'

5.

"오타니, 11K보다 중요한 건…" 다저스의 두통 → 로버츠 감독의 새로운 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.