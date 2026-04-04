추성훈, '전신 노출' 누드 화보 알고보니 "수익 0원, 사과도 없었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 과거 파격적인 누드 화보 촬영 비하인드를 공개했다.

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지난 3일 공개된 유튜브 채널 '집대성'에는 김종국과 추성훈이 게스트로 출연해 솔직한 입담을 나눴다. 이날 방송에서는 두 사람의 과거 사진이 공개되며 자연스럽게 화제가 모였다.

특히 전신 노출 콘셉트의 추성훈 화보가 등장하자 현장은 웃음과 놀라움으로 가득 찼다. 이를 본 김종국은 "얼마 받았냐"고 묻는 등 연신 감탄을 쏟아냈고, 예상과 달리 추성훈은 "돈은 전혀 받지 않았다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

추성훈은 해당 화보가 상업적인 목적이 아닌 프로젝트였다고 설명했다. 그는 "오래 알고 지낸 사진작가 친구의 제안으로 참여하게 됐다"며 "세계 각국에서 100~200명 정도가 참여한 누드 사진집 프로젝트의 일환이었다"고 밝혔다. 이어 "많은 사람들 중 한 명으로 참여한 것"이라며 의미를 덧붙였다.

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또한 그는 "아내도 함께 촬영에 참여했을 것"이라며 당시를 떠올렸고, 촬영 시기에 대해서는 "30대 초반이었다. 당시 일본에서 화제가 됐었다"고 회상했다. 그러면서 노출 수위에 대해 추성훈은 "엉덩이 부분에 모자이크 처리된 사과는 원래 없던 것"이라며 "다른 사람들은 더 노출이 있었는데 나는 그 정도까지는 아니었다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com