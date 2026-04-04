17기 순자, 인기 폭발..20기 영식·27기 영철 대시에 심쿵 ('나솔사계')

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[스포츠조선 이게은기자] '솔로민박-한 번 더 특집'에서 17기 순자의 인기 전성시대가 펼쳐진다.

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9일(목) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')를 앞두고 제작진은 10인의 솔로남녀가 2일 차를 맞아 더욱 치열한 로맨스 전쟁을 펼치는 예고편을 공개했다.

이번 예고편에서 17기 순자는 27기 영철과 딱 붙어 설거지를 하고, 이를 목격한 20기 영식은 불편한 표정을 짓는다. 직후 20기 영식은 17기 순자와 '1:1 대화'에 들어간다. 여기서 17기 순자는 "오빠들이 여성스럽게 입으라고…"라며 18기 영호 등 다른 남자들을 언급하고, 이에 질투심을 느낀 20기 영식은 "오빠들이랑 데이트할 거 아니잖아요?"라고 받아친다. 그러자 17기 순자는 묘한 미소를 지어 궁금증을 자아낸다.

27기 영철 역시 "17기 순자 님 계신가요?"라며 여자 방까지 가서 적극적으로 17기 순자를 찾는다. 이후 17기 순자와 마주앉은 그는 "뭔가 이성적인 매력이 있는 것 같아요"라고 솔직하게 고백한다. 17기 순자가 두 남자의 대시에 행복한 고민에 빠진 가운데, 제작진은 10인의 솔로남녀에게 "오늘 데이트는 '동시 선택' 하겠다"라고 선포한다. 그러자 20기 영식과 27기 영철은 "하…"라며 한숨을 내쉬고, 잠시 후 17기 순자가 솔로남들을 향해 걸어온다. 과연 '인기녀' 17기 순자가 누구를 데이트 상대로 선택할지 초미의 관심이 쏠린다.

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'솔로민박-한 번 더 특집'의 2일 차 이야기는 9일(목) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송되는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 만날 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com