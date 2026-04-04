‘뷰티 인 더 비스트’, 벚꽃길 통제 논란→결국 사과 “불편 드려 죄송”

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[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 오리지널 드라마 '뷰티 인 더 비스트' 촬영이 벚꽃 명소 통제로 이어지며 논란이 일고 있다.

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4일 관련 지자체와 업계에 따르면 제작진은 지난 1일과 2일 밤, 부산 부산진구 개금동에 위치한 개금문화벚꽃길 일부 구간에서 촬영을 진행했다. 문제는 벚꽃이 절정을 맞아 방문객이 몰린 시기였음에도 충분한 사전 안내 없이 약 20m 구간의 통행이 제한됐다는 점이다.

촬영 당시 현장에서는 조명이 꺼지고 장비가 설치되면서 보행이 사실상 어려워졌고, 사진 촬영을 위해 찾은 시민과 관광객들이 발길을 돌리는 상황이 이어졌다. 통제 구간과 시간에 대한 명확한 안내도 부족해 현장 혼란이 커졌다는 지적이 잇따랐다. 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "공공 보행로를 촬영을 이유로 막는 것이 맞느냐"는 비판도 제기됐다.

특히 이번 촬영은 도로 점용 허가 없이 진행된 것으로 알려지며 논란이 확대됐다. 제작사와 로케이션 지원을 맡은 부산영상위원회는 구청과 경찰에 협조를 요청한 상태에서 촬영을 진행한 것으로 전해졌다. 현행법상 드라마 촬영은 도로 공사와 달리 점용 허가 대상에 명확히 포함되지 않아, 관공서 협조만으로도 현장 통제가 이뤄질 수 있다는 점이 문제로 지적된다.

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이에 대해 부산영상위원회 측은 "차량 통제가 아닌 보행 구간이라 별도의 점용 허가 대상은 아니었다"며 "안전 확보를 위해 불가피하게 일부 통제를 진행했다"고 설명했다.

논란이 커지자 제작사 측은 입장을 내고 사과했다. 이날 엑스포츠뉴스에 따르면 제작사는 "'뷰티 인 더 비스트' (가제) 촬영팀은 4월 1일과 2일 양일간 부산 개금동 벚꽃길에서 촬영을 진행한 바 있습니다. 해당 촬영은 부산진구청 및 부산진경찰서를 비롯한 관련 부서에 공문 전달, 협조 요청 하에 진행되었습니다"며 "절차에 따라 경찰 인력을 포함한 관리 인력을 배치하고 현장 통제에 필요한 조치를 취했습니다"고 밝혔다. 이어 "많은 분들께서 벚꽃을 즐기기 위해 방문하신 시기에 촬영이 진행되면서 불편을 드리게 된 점에 대해 깊이 사과드립니다"고 덧붙였다.

한편 뷰티 인 더 비스트는 늑대로 변하는 비밀을 지닌 인물과 청춘들의 이야기를 그린 판타지 로맨스로, 김민주, 문상민, 로몬 등이 출연한다.

tokkig@sportschosun.com