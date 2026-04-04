“조깅하다 돌연 사망” ‘53세’ 김석훈, 러닝 열풍 뒤 숨은 위험에 ‘충격’

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[스포츠조선 박아람 기자] SBS 지식 건강 예능 '세 개의 시선'이 몸속 균형의 의미와 우리가 놓치고 있는 생활 속 신호들을 다양한 관점에서 풀어낸다.

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5일(일) 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 MC 김석훈과 소슬지, 도슨트 이창용, 과학커뮤니케이터 임소정, 신경외과 전문의 최율이 함께 예술과 삶을 관통하는 '균형'이라는 키워드를 통해 건강을 새롭게 바라본다.

균형의 중요성은 예술에서도 강조돼 왔다. 색과 형태의 균형을 평생 탐구했던 화가 폴 세잔과 강렬한 색채로 조화를 추구했던 앙리 마티스 역시 삶의 말년에 건강 문제를 겪으며 활동이 제한됐다. 화면 속 완벽한 균형을 추구했던 거장들조차 몸속 균형이 흔들리자 일상과 창작에 큰 변화를 맞이한 것이다.

최근에는 '러닝 인구 천만 시대'라는 말이 나올 정도로 달리기 열풍이 거세다. 건강을 위해 시작한 조깅이 일상이 된 지금, 많은 이들이 더 오래, 더 건강하게 달리기를 꿈꾼다. 하지만 달리기 열풍의 중심에 있던 한 인물의 이야기는 전혀 다른 질문을 던진다. 미국 전역에 조깅 문화를 확산시킨 인물, 짐 픽스다. 그는 '달리기는 건강'이라는 상징과도 같은 존재였다. 그러나 그는 조깅 중 갑작스럽게 쓰러졌고, 이 사건은 미국 사회에 큰 충격을 안겼다. 건강을 위해 달렸던 그에게 대체 무슨 일이 있었던 것인지 짚어본다.

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또한 '세 개의 시선'은 이 사건을 통해 우리가 놓치고 있는 또 다른 위험 요소를 조명한다. 겉으로 드러나는 운동량이 아닌, 몸속에서 서서히 무너지고 있던 균형의 문제다. 특히 혈관은 심장과 뇌를 하나로 연결하는 시스템이기 때문에, 작은 변화도 치명적인 결과로 이어질 수 있다. 전문가들은 뇌 혈류가 단 1분만 멈춰도 수백만 개의 신경세포가 영향을 받을 수 있다고 설명하며 몸속 균형의 중요성을 강조한다.

이어 방송에서는 우리가 일상에서 무심코 선택하는 식습관이 이 균형을 어떻게 흔들 수 있는지 다양한 시선에서 접근한다. 특히 '건강식'으로 인식돼 온 식물성 기름에 대한 이야기가 공개되자 출연진들은 놀라움을 감추지 못한다. 배우 김석훈 역시 예상치 못한 반전에 충격을 받았다는 후문이다.

몸속 균형이 무너지면 어떤 변화가 시작되는지, 그리고 이를 되돌리기 위해 우리가 주목해야 할 것은 무엇인지, 하나의 사건에서 출발해 건강을 바라보는 새로운 질문을 던지는 SBS '세 개의 시선' 39회는 4월 5일 일요일 오전 8시 35분 방송된다.

tokkig@sportschosun.com