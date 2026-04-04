송일국, '186cm+사춘기' 삼둥이 육아 중 눈물..."판사母 피해 父에 올인"('불후')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 송일국이 폭풍성장한 삼둥이의 근황을 공개했다.

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4일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'로 꾸며진 가운데 송일국이 '삼둥이' 민국이의 뜻밖의 근황을 공개했다.

이날 송일국은 "방송에서 정식으로 노래를 부르는 것이 처음"이라며 전에 없던 긴장감을 드러냈다.

송일국은 가족 반응을 묻는 질문에 "아내가 법원 밴드부 회장이고, 둘째 민국이는 작곡 공부를 준비 중이다. 지금 하려고 한다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이어 그는 "민국이한테 '불후'에 나간다고 하니 '네? 아빠가요?'하며 코웃음을 치더라"라며 쓴웃음을 지어 주변을 웃음바다로 만들었다.

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현재 중학교 2학년이라는 '삼둥이'의 사춘기 근황이 초미의 관심사로 떠올랐다. 송일국은 "조심하고 하루하루 기도하면서 살고 있다"라는 의미심장한 한마디로 폭소를 자아낸다.

그때 송일국은 "엄마가 법원에서 일해도 사춘기가 오냐"라는 질문에 "사춘기 반항이 엄마한텐 안 간다. 다 나한테 와서 힘들다"라며 설움을 토해내 배꼽을 잡게 했다. 이를 듣던 김준현은 "사춘기 때는 아빠가 방송에서 자기들 이야기하는 것도 별로 안 좋아할 거다"라고 하자, 후환이 두려워진 송일국은 대뜸 카메라를 보며 "조심스럽다. 얘들아, 이해해달라. 먹고살아야 한다"라며 가장의 무게가 느껴지는 한마디는 모두를 포복절도하게 만들었다.

그러면서 송일국은 "세 명이니까 자기 방이 없지 않나. 유일한 독립 공간이 화장실이다. 화장실 들어가면 1시간이다"라면서 "아동 심리학자가 화장실 들어가면 방해하면 안 된다고 하더라. 둘이 화장실에 들어가면 난 참아야 한다"라며 남다른 고충을 토로해 웃음을 안겼다.

또한 아빠의 스킨십을 거부한다는 삼둥이. 현재 첫째 대한이가 키가 186cm, 둘째 민국이가 183cm, 막내 만세가 180cm라고. 송일국은 '서운할 것 같다'는 말에 울컥한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com