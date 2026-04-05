이휘재, '4년만' 복귀서 후배 MC 밀어냈다..."MC 자리 잘어울려" ('불후')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이휘재가 4년 만의 복귀 방송에서 MC석에 앉으며 존재감을 제대로 드러냈다.

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4일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'로 꾸며졌다.

이날 문세윤은 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀)의 화려한 무대에 "자연빵 도전은 나랑 이휘재 씨밖에 없다"라며 이의를 제기했다. 이에 박성광은 "자연빵보다 못한 사람이 있다"고 하자, 문세윤은 "공갈빵은 빠져라"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러자 홍석천이 "자연빵의 시작은 나"라고 가세하면서 현장은 순식간에 설전으로 번졌다.

이 과정에서 홍석천은 개그맨들의 계속되는 공세에 "개그맨들이 많으니까 기가 빨린다"라고 토로, 박준형과 김신영은 "형도 개그맨이지 않냐", "한번 개그맨이면 영원한 개그맨이다"라고 맞받아쳐 웃음을 안겼다. 이에 홍석천은 "난 더 이상 개그맨 아니다. 난 연기자 조합이다"라고 선을 그어 웃음을 안겼다.

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이후 MC들조차 감당 불가한 상황에 문세윤은 MC 김준현을 향해 "MC 양반, 다들 말이 너무 많다. 정리 좀 시켜라"고 말했다. 이때 난감한 표정을 짓던 김준현은 자신의 MC 자리를 이휘재에게 내주며 "아저씨, 어떻게 좀 해달라. 너무 어렵다"라고 도움을 청했다.

이에 얼떨결에 자리에서 일어난 이휘재는 MC석에 앉은 뒤. "박수 세 번 시작"이라는 한마디로 어수선한 분위기를 단숨에 정리했다. 이어 이휘재는 홍석천에게 "무대 어땠냐"라며 자연스럽게 질문을 던지며 흐름을 이어갔고, 이후 개그까지 선보이며 4년 공백에도 여전한 진행 실력을 선보여 눈길을 끌었다. 이를 지켜본 김준현은 "이 형은 여기가 어울린다. 이휘재 돌아왔다. 깔끔하다"라며 감탄해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com