'5월 결혼' 박은영 "'♥의사' 예비신랑, 소개팅으로 만나"..웨딩화보 첫공개(냉부해)

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[스포츠조선 김소희 기자] '중식 여신' 박은영이 공식적으로 결혼을 발표했다.

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5일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해' 오프닝에서 박은영은 시청자들에게 직접 소식을 전했다. 그는 "제가 품절녀가 된다. 어디서 이야기할까 하다가 친정 같은 '냉부해'에서 발표하는 게 좋을 것 같다"며 "5월에 결혼한다"고 직접 결혼 소식을 전했다.

예비신랑에 대해서는 "소개팅으로 만난 사이"라며 "오래전에 소개팅해서 잘 안됐는데 시간이 지나 다시 인연이 닿았다"고 설명했다. 또한 반한 계기에 대해서는 "많은 사람들이 제게 맛있는 걸 해달라고 하는데, 예비신랑은 직접 해주겠다고 하더라. 그 마음이 예뻐서 반했다"고 솔직하게 털어놨다.

또한 화제가 된 박은영 표 춤에 대해 그는 "예비신랑이 가게가 많이 어렵냐고 묻더라. 춤을 격하게 출수록 가게 예약을 많이 잡아준다. 자기가 많이 팔아주고 싶은 마음"이라고 전해 훈훈함을 안겼다.

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한편 박은영은 오는 5월 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 신라호텔은 결혼식 비용이 최소 1억~2억 원 수준인 것으로 알려졌다. 박은영 셰프의 결혼 상대는 의사로 알려졌으나 박은영 소속사 제이에스씨엔아이 관계자는 "결혼식 외의 내용은 공개하기 어렵다"며 말을 아꼈다.