'혼자 2승 올러 고맙다!' 공포의 검빨 KIA, 드디어 이겼다…NC 5연승 마감[광주 리뷰]

KIA 타이거즈의 시즌 2승을 모두 책임진 아담 올러. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 정현창. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 드디어 4연패 늪에서 벗어났다. 해태 타이거즈의 상징인 공포의 '검빨 유니폼'을 입고 분위기를 바꾸는 데 성공했다.

Advertisement

KIA는 5일 광주기아챔피언스필드에서 열린 NC 다이노스와 홈경기에서 3대0으로 완승했다. KIA는 힘겹게 시즌 2승(6패)째를 챙겼고, NC는 5연승을 마감하고 시즌 2패(6승)째를 떠안았다.

NC는 김주원(유격수)-박민우(2루수)-맷 데이비슨(1루수)-박건우(지명타자)-김휘집(3루수)-이우성(좌익수)-한석현(우익수)-김정호(포수)-최정원(중견수)이 선발 출전했다. 선발투수는 아시아쿼터 토다 나쓰키.

KIA는 박재현(우익수)-박상준(1루수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(좌익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김호령(중견수)-정현창(2루수)-제리드 데일(유격수)로 맞섰다. 선발투수는 아담 올러.

Advertisement

KIA는 연패 탈출을 위해 라인업을 대폭 바꿨다. 테이블세터를 박재현-박상준으로 조합하는 파격적인 선택을 과감히 했다. 최근 타격감이 떨어진 4번타자 나성범은 벤치에서 쉬게 하고, 김도영-카스트로-김선빈으로 중심 타선을 재구성했다.

이범호 KIA 감독은 "다들 머리를 맞대서 변화를 한번 줬다. 어제(4일) 밤 경기를 하고 오늘 낮 경기를 하니까. 올러가 던지기도 하고 수비를 신경 쓰려고 했다. 낮 경기니까 젊은 애들이 뛰는 것도 해야 할 것 같았다. (나)성범이도 하루 휴식이 필요한 것 같고, 찬스에 걸렸을 때 점수가 안 나다 보니까. 찬스에 걸리면 성범이를 대타로 쓸 수도 있다"고 설명했다.

'서드 유니폼'을 착용한 첫날 기분 좋은 승리를 거뒀다. KIA는 일요일 홈경기마다 타이거즈 왕조의 상징인 '검빨 유니폼'을 재해석한 서드 유니폼을 입기로 했다.

NC 다이노스 선발 토다 나쓰키. 사진제공=NC 다이노스

KIA 타이거즈 한준수. 사진제공=KIA 타이거즈

올러는 올러였다. 이번 주 KIA의 2승을 홀로 책임졌다. 지난달 31일 잠실 LG 트윈스전은 6이닝 무실점 쾌투로 7대2 승리를 이끌었다. 이날도 7이닝 92구 3안타 무4사구 5삼진 무실점 완벽투를 펼쳤다.

Advertisement

올러는 직구(47개) 슬라이더(22개) 투심 패스트볼(16개) 커브(4개) 체인지업(3개)을 섞어 NC 타선을 잠재웠다. 직구 최고 153㎞, 평균 구속 150㎞를 기록했다.

KIA는 2회말 선취점을 뽑았다. 선두타자 카스트로가 좌익수 왼쪽 안타로 물꼬를 텄고, 김선빈의 3루수 땅볼 때 2루를 밟았다. 한준수의 볼넷과 김호령의 안타로 1사 만루. 정현창이 2루수 땅볼로 타점을 올려 1-0이 됐다. 정현창은 프로 데뷔 첫 타점을 신고했다.

4회말 추가점을 뽑았다. 선두타자 김도영이 좌전 안타를 쳤다. NC와 이번 시리즈 9타수 만에 터진 첫 안타였다. 카스트로는 헛스윙 삼진. 1사 1루 김선빈이 좌전 안타를 쳐 1, 3루가 됐다. 한준수가 중견수 희생플라이를 날려 2-0으로 달아났다.

올러는 시종일관 안정적이었다. 4회초 2사 후 데이비슨에게 좌중간 안타를 내주기 전까지 11타자 연속 범타 행진을 이어 갔다. 5회까지 또 4타자 연속 범타를 기록, 5이닝 투구 수가 51개에 불과할 정도고 NC 타선을 압도했다.

6회초가 유일한 위기였다. 선두타자 김정호에게 중전 안타를 내준 것. 2사 후 박민우의 2루타로 2사 2, 3루 위기에 놓였지만, 데이비슨을 3루수 땅볼로 돌려세우면서 무실점 호투를 이어 갔다.

7회초는 2사 후 이우성을 스트라이크아웃 낫아웃 패스트볼로 내보내면서 투구 수를 허비했다. 올러와 포수 한준수의 사인 미스였다. 한석현을 좌익수 뜬공으로 처리해 이닝을 매듭지었다.

KIA는 8회말 쐐기점을 뽑았다. 선두타자 박재현이 NC 좌완 김영규에게 우익선상 2루타를 뺏었다. 김규성의 희생번트로 1사 3루. 김도영은 자동고의4구로 걸렀고, 카스트로가 우익수 희생플라이를 쳐 3-0 승리에 쐐기를 박았다.

불펜도 올 시즌 들어 가장 깔끔하게 경기를 막았다. 8회부터 전상현(⅔이닝)-김범수(⅓이닝)-정해영(1이닝)이 이어 던져 승리를 지켰다. 정해영은 올 시즌 첫 세이브다.

광주기아챔피언스필드는 3일 연속 만원관중을 기록했다. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com