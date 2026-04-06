'장하오→한유진' 앤더블, 5월 26일 데뷔 확정

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[스포츠조선 백지은 기자] YH엔터테인먼트 신인 보이그룹 앤더블(AND2BLE)이 오는 5월 26일 가요계 데뷔를 확정했다.

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앤더블은 지난 1일 인스타그램을 오픈한 데 이어 6일 0시 유튜브, X, 페이스북, 틱톡 등 공식 SNS 계정을 추가 오픈하며 본격 데뷔 카운트다운에 돌입했다.

그룹명 앤더블(AND2BLE)은 '앤드(AND)'와 '더블(DOUBLE)'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되며 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 지닌다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 팀의 방향성을 담고 있다.

이와 함께 공개된 로고 모션 역시 그룹의 아이덴티티를 직관적으로 드러내며 이목을 집중시켰다. 'AND2BLE'이 반복되는 타이포그래피 디자인은 다양한 내면의 결합이라는 의미를 시각적으로 풀어내, 앞으로 펼쳐질 행보에 대한 기대감을 높였다.

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앤더블은 YH엔터테인먼트가 그룹 템페스트(TEMPEST) 이후 약 4년 만에 선보이는 보이그룹으로, 정식 데뷔 전부터 SNS 실시간 트렌딩에 오르며 뜨거운 관심을 받고 있다.

동시에 앤더블은 데뷔 프로모션 페이지를 오픈하며, 색다른 소통 방식으로 팬들과의 접점을 넓혀가고 있다. 홈페이지에 접속 후 세 가지 디자인 요소를 선택해 나만의 태그를 조합할 수 있으며, 다양한 스타일, 색상, 분위기를 조합해 각자의 개성을 담은 결과물을 완성할 수 있다. 완성된 태그는 공유 기능을 통해 다른 유저들과 나눌 수 있는 가운데, 앤더블이 지향하는 '나다움의 브랜드화'를 체험형 콘텐츠로 확장한 것이 특징이다.

앤더블은 장하오 유승언 리키 김규빈 한유진으로 구성된 5인조 보이그룹이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com