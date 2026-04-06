[공식] 상하 관계 역전 '오피스 로맨스'..박형식X박규영 넷플릭스 '각잡힌 사이'로 만난다

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 '각잡힌 사이'(김하나 각본, 남성우 연출)가 배우 박형식, 박규영의 캐스팅을 확정하고 제작을 발표했다.

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'각잡힌 사이'는 아무것도 두려울 것이 없던 캠핑회사 대표 정석(박형식)이 어느 날 과거 군대 선임이었던 아미(박규영)를 신입사원으로 마주하게 되며 일어나는 이야기를 그린다. 정석은 과거엔 겁이 많고 군대에도 쉽게 적응하지 못했었지만 지금은 직접 발로 뛰며 사업을 일궈낸 능력 있는 캠핑회사의 대표로 거듭난 인물이다. 아미는 과거 독사로 불릴 만큼 용감무쌍한 특전사였지만 전역 후에는 사회에서의 새로운 커리어를 쌓아 나가려고 하는 인물이다. 군 생활에서 선후임 관계로 함께했던 이들은 한 회사의 대표와 신입사원으로 다시 만나게 되고, 예기치 못한 국면을 맞이하게 된다.

'힘쎈여자 도봉순' '슈츠' '해피니스' '닥터 슬럼프' '보물섬' 등 특유의 안정적인 연기력과 섬세한 감정 표현으로 자신만의 연기 스펙트럼을 확장해 온 박형식이 정석 역을 맡는다. 박형식은 정석의 과거와 현재의 캐릭터 대비를 유쾌하면서도 진정성 있게 표현해 시청자들의 마음을 사로잡을 전망이다.

넷플릭스 시리즈 '스위트홈' 시즌1과 시즌2, '오늘도 사랑스럽개' '셀러브리티' '오징어 게임' 시즌2와 시즌3 등 장르를 넘나드는 연기 변신을 선보이며 입지를 다져 온 박규영이 아미 역으로 변신한다. 박규영은 과거 독사로 불리던 특전사 에이스 시절 전담마크 하던 후임 나정석의 회사에 입사하게 된 신입사원 우아미를 강인하면서도 사랑스러운 매력으로 표현해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다.

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'각잡힌 사이'는 '소용없어 거짓말' '간 떨어지는 동거' 등 판타지적 설정 속에서도 인물 간 감정과 관계를 자연스럽게 풀어내며, 캐릭터 중심의 따뜻한 로맨스를 그려내는 연출을 선보여 온 남성우 감독이 연출을 맡았다. 또한 '가슴이 뛴다' '애타는 로맨스' 등 설렘과 공감을 동시에 이끌어내는 작품을 선보여 온 김하나 작가도 '각잡힌 사이'의 기대 포인트로 주목받고 있다.

'각잡힌 사이'는 캠핑 아웃도어 브랜드의 무결점 CEO 앞에 과거 독사 같은 군대 선임이 회사 신입으로 들어오면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 박형식, 박규영 출연하고 '가슴이 뛴다' '애타는 로맨스'의 김하나 작가가 각본을, '소용없어 거짓말' '간 떨어지는 동거'의 남성우 감독이 연출을 맡는다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com