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[SC현장] "배우지만 창작 활동 욕심나"…'누룩' 장동윤 감독, 지킬 앤 하이드 같은 반전의 얼굴(종합)

[SC현장] "배우지만 창작 활동 욕심나"…'누룩' 장동윤 감독, 지킬 앤 하이드 같은 반전의 얼굴(종합)

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 장동윤이 감독으로 커리어의 새로운 확장에 나섰다.

6일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 휴먼 영화 '누룩'(장동윤 감독, 1031스튜디오·가나 스튜디오 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 고등학생 소녀 다슬 역의 김승윤, 다슬의 츤데레 오빠 다현 역의 송지혁, 그리고 장동윤 감독이 참석했다.

'누룩'은 동네 사람들만 아는 소문난 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 열여덟 소녀가 어느 날 막걸리의 맛이 변한 걸 느끼고 막걸리의 주재료인 사라진 누룩을 찾아 나서며 벌어지는 특별한 이야기를 그린 작품이다.

2023년 공개된 단편 영화 '내 귀가 되어줘'로 연출의 뜻을 보인 장동윤이 선보이는 첫 장편 영화로, 한국적 소재인 누룩을 중심으로 막걸리를 사랑하는 고등학생 소녀, 그리고 사라진 누룩을 찾아 나서는 여정 등 신선하고 흥미로운 소재와 설정으로 자신 만의 연출 세계관을 펼쳤다. 지난해 열린 부천국제판타스틱영화제, 서울독립영화제, 울산울주세계산악영화제에 초청돼 화제성을 입증하기도 했다.

[SC현장] "배우지만 창작 활동 욕심나"…'누룩' 장동윤 감독, 지킬 앤 하이드 같은 반전의 얼굴(종합)

이날 장동윤 감독은 "이 영화가 개봉할 것이라고 염두하고 생각해서 만든 작품은 아니다. 하나씩 준비하면서 이렇게 만들어지니 더 감동스럽다"며 "배우 활동을 하면서 창작 활동을 하고 싶은 욕심과 집중도가 높아져서 장편 연출을 데뷔하게 됐다"고 말문을 열었다.

그는 "영화 속 누룩이라는 것이 누구나 가지고 있는 보편적인 믿음의 무언가라고 생각했다. 내가 믿고 있는 어떤 것에 대해 용기를 얻고 또 그 용기를 바탕으로 힘있게 살아갔으면 하는 바람을 담았다"며 "이 작품은 팬데믹 시대에 이 작품을 집필했다. 처음엔 '한국적인 음식인 막걸리가 팬데믹의 질병을 다 치료할 수 있다면 어떨까'라며 블랙 코미디를 만들어 볼까 싶었다. 여러가지 고민 끝에 사람에 집중하고 휴머니즘에 집중하고 싶었는데 결국 여기 '누룩'까지 오게 됐다"고 연출 의도를 전했다.

이어 "현장에서도 감독으로서 힘들었는데 후반 작업 때 '현장에서 더 잘 할 걸'이라며 더 힘들었던 것 같다. 돌이킬 수 없는 상황에 직면했을 때 더 후회되는 순간도 많았다"고 고충을 털어놨다.

캐스팅 과정에 대해서도 "현장에서 나와 만났던 분들을 섭외하게 됐다. 인맥을 활용한 캐스팅이었고 박명훈 선배도 아버지로 등장하면 좋을 것 같아 출연을 제안했다"고 말했다.

장동윤 감독은 "각본 보다 연출이 더 재밌더라. 더 좋은 시나리오가 있다면 그 시나리오를 내 연출로 새롭게 만들고 싶다. 감독은 모든 것을 책임져야 하더라. 그런 감독의 입장을 이번 기회에 많이 느꼈다. 어떤 이야기를 하고 싶을지 생각했을 때 나는 사람 이야기가 좋더라. 다큐멘터리처럼 실제 현실보다 더 좋은 영화는 없다고 생각한다. 앞으로도 우연치 않게 감동을 느낀 순간이 있다면 영화를 만들 것 같다"고 설명했다.

배우 출신 연출자인 장동윤 감독에 대해 김승윤은 "장동윤 감독은 배우 출신 감독이라 디렉션이 직관적이었다. '숨 더 쉬어'라며 마치 훈장님처럼 디렉션을 주더라"고 웃었다.

그는 "전작 단편에서도 조연출과 주연작으로서 호흡을 맞췄다. 굉장히 툭툭 잘 하는 모습을 보면서 놀랐다. 다시 호흡을 맞추자고 약속했는데 이번 '누룩'을 다시 제안해 줘서 놀랐다. 시나리오를 보니 너무 재미있더라. 캐릭터도 너무 귀여운 친구여서 집중하게 됐다"고 덧붙였다.

송지혁은 "촬영을 할 때 지킬 앤 하이드 같다. 촬영 중 감독의 모습이 정말 다르다"고 폭로해 장내를 웃게 만들었다.

'누룩'은 김승윤, 송지혁, 박명훈 등이 출연했고 장동윤 감독의 첫 장편 연출 데뷔작이다. 오는 15일 메가박스에서 단독 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

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