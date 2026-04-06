'누룩' 장동윤 감독 "배우 활동 중 창작 활동 욕심 컸다"

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[스포츠조선 조지영 기자] 장동윤 감독이 "배우 활동을 하면서 창작 활동을 하고 싶은 욕심이 컸다"고 말했다.

6일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 휴먼 영화 '누룩'(장동윤 감독, 1031스튜디오·가나 스튜디오 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 고등학생 소녀 다슬 역의 김승윤, 다슬의 츤데레 오빠 다현 역의 송지혁, 그리고 장동윤 감독이 참석했다.

장동윤 감독은 "이 영화가 개봉할 것이라고 염두하고 생각해서 만든 작품은 아니다. 하나씩 준비하면서 이렇게 만들어지니 더 감동스럽다"며 "배우 활동을 하면서 창작 활동을 하고 싶은 욕심과 집중도가 높아져서 장편 연출을 데뷔하게 됐다"고 말문을 열었다.

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그는 "영화 속 누룩이라는 것이 누구나 가지고 있는 보편적인 믿음의 무언가라고 생각했다. 내가 믿고 있는 어떤 것에 대해 용기를 얻고 또 그 용기를 바탕으로 힘있게 살아갔으면 하는 바람을 담았다"고 연출 의도를 전했다.

'누룩'은 동네 사람들만 아는 소문난 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 열여덟 소녀가 어느 날 막걸리의 맛이 변한 걸 느끼고 막걸리의 주재료인 사라진 누룩을 찾아 나서며 벌어지는 특별한 이야기를 그린 작품이다. 김승윤, 송지혁, 박명훈 등이 출연했고 장동윤 감독의 첫 장편 연출 데뷔작이다. 오는 15일 메가박스에서 단독 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com