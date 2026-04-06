'경찰' 29기 영호, '쌍꺼풀+눈밑지' 시술 후 얼굴 퉁퉁..확 달라졌다

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 29기 영호가 시술 후 달라진 얼굴을 공개했다.

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6일 '촌장엔터테인먼트TV' 채널에는 ''※단독 공개※ 훈장님 옆에 훈장님 옆에 훈장님? 29기 영철♥정숙 결혼식 비하인드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

지난 4월 4일 29기 영철과 정숙의 결혼식이 열렸다. 결혼식장에는 같은 기수 출연진이 하객으로 참석해 자리를 빛냈다. 특히 영호는 검은 마스크를 착용하고 등장해 눈길을 끌었다.

그는 "제가 수술을 해서 마스크를 끼고 왔다. 쌍꺼풀과 눈밑지방 재배치 수술을 했다"라고 설명했다. 영호는 마스크를 착용했음에도 눈매 쪽이 퉁퉁 부어 눈길을 사로잡았다.

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이어 "제 친구 영철이가 결혼하게 돼서 기쁜 마음으로 달려왔다. 어제 야간 근무를 했음에도 불구하고 하나도 피곤하지 않다. 영철아 잘 살아"라며 영철에게 축하 인사를 전했다.

한편 영호는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 29기 연상연하 특집 출연자로 직업은 경찰이다. 영호가 아쉽게 짝을 찾지 못한 반면 영철과 정숙은 실제 연인으로 발전, 결혼까지 골인했다.

joyjoy90@sportschosun.com