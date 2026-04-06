신동엽, '장만옥 닮은' 선혜윤 PD♥ 자랑 "너무 예뻐 구애해" ('아니근데진짜')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 신동엽이 아내 선혜윤 PD에게 애정을 드러냈다.

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6일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 신동엽이 출연했다.

신동엽은 과거 아내 선혜윤 PD의 예능 프로그램에서 출연자로 활약한 시절을 떠올렸다. 당시 함께 출연했던 탁재훈은 "당시 우리도 불편한데 얘는 어떻겠냐"라고 말했다.

신동엽은 "그때 보증을 잘못 서서 어마어마하게 힘들 때였다. 정신이 나갔을 때다. 쉬는 시간에 전화기를 보면 몇백 통이 와있었다"라며 당시 선PD가 아닌 개인 사정 때문에 마음이 무거웠다고 털어놨다. 그러자 탁재훈은 "난 그때 동엽이의 사정을 알고 있었다. 사업이 잘 해결될 줄 알아서, 사업하는 신발을 달라고 했다"라며 멋쩍은 웃음을 터트렸다.

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신동엽은 선PD와 지방 촬영을 갈 때 신혼임에도 같은 방을 쓰지 않았다고 밝히기도. 신동엽은 "다음날도 촬영인데 같은 방을 쓰면 나도 지각할까 봐 그랬다. 밤새 이런저런 얘기를 할 테니까"라고 말해 웃음을 안겼다.

그런가 하면 신동엽은 선PD와 결혼한 이유를 묻자 "진짜 예뻐서 결혼했다. 배우 장만옥을 좋아했는데 아내에게 그런 분위기가 있었다. 내가 구애를 많이 했다"라고 말했다.

한편 신동엽은 2006년 선PD와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com