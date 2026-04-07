변우석, 정준하 사칭 논란(?)에 직접 등판…같은 옷 다른 비주얼

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[스포츠조선 조민정 기자] MBC '놀면 뭐하니?'에 배우 변우석이 등장하는 예고 영상이 공개 직후부터 인기몰이를 하고 있다.

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6일 '놀면 뭐하니' 공식 유튜브 채널에는 '돌아온 쉼표 클럽에 '진짜'가 나타났다! (feat. 찐변)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

예고편에서는 '쉼표 클럽'이 다시 시작된 가운데 빨간 베레모를 쓴 정준하의 모습이 먼저 눈길을 끌었다. 이를 본 주우재는 "쉼표 클럽에 참여하고 싶어 하는 친구가 있다"며 변우석을 언급했고 이어 실제 변우석이 등장하며 분위기가 반전됐다.

특히 변우석은 정준하와 똑같은 착장을 하고 등장해 웃음을 자아냈다. 그는 "정준하가 저를 사칭하고 다닌다"고 말하며 여유 있는 태도를 보였고 예상치 못한 '찐 등장'에 정준하는 "큰일났다", "진짜다"라며 당황한 반응을 보여 웃음을 더했다.

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짧은 영상임에도 강한 임팩트를 남겼다. 누리꾼들은 "기획력 미쳤다", "감다살", "변우석 저런 스타일도 소화하네" 등의 반응을 쏟아내며 방송 전부터 뜨거운 관심을 드러내고 있다.

한편 MBC '놀면 뭐하니?'는 오는 11일 오후 6시 30분 방송된다.