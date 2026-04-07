'성난사람들2' 이성진 감독 "시즌1 보다 더 공 기울이고 야망 가졌다"

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 '성난 사람들2'의 이성진 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서가 "시즌1 보다 더 공을 기울였다"고 말했다.

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7일 오전 온라인을 통해 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들 시즌2'(이성진 극본, 제이크 슈라이어·키타오 사쿠라이 연출, 이하 '성난 사람들2') 화상 기자간담회가 진행됐다. 이날 기자간담회에는 컨트리클럽의 시간제 직원이자 프리랜서 퍼스널 트레이너 오스틴 데이비스 역의 찰스 멜튼, 그리고 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서를 맡은 이성진 감독이 참석했다.

이성진 감독은 시즌1 성공 이후 3년 만에 시즌2로 전 세계 시청자를 찾은 소감으로 "개인적으로 많이 설렌다. 이번 시즌에서 많은 노력을 기울였다. 어쩌면 시즌1 보다 더 공을 기울였다고 볼 수 있다. 굉장히 큰 야망을 가지고 야심차게 준비했다. 사람들이 좋아한 기존의 '성난 사람들' 부분을 잃지 않고 시즌2에서 더욱 신경 써 준비했다. 시즌1에서는 한국계 미국인을 다뤘다면 시즌2에서는 한국에 뿌리를 둔 사람들의 이야기를 다루고 싶었다"고 밝혔다.

'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다. 오스카 아이작, 캐리 멀리건, 찰스 멜튼, 케일리 스페이니, 장서연, 윤여정, 송강호, 윌리엄 피츠너, 미카엘라 후버, BM 등이 출연했다. 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com