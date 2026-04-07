'성난사람들2' 찰스 멜튼 "이성진, 박찬욱X봉준호의 예술적 아들 분명"→이성진 "신성 모독"

사진=넷플릭스

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 '성난 사람들2'의 이성진 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서가 한국의 대표 감독인 박찬욱·봉준호에 대한 존경심을 드러냈다.

Advertisement

7일 오전 온라인을 통해 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들 시즌2'(이성진 극본, 제이크 슈라이어·키타오 사쿠라이 연출, 이하 '성난 사람들2') 화상 기자간담회가 진행됐다. 이날 기자간담회에는 컨트리클럽의 시간제 직원이자 프리랜서 퍼스널 트레이너 오스틴 데이비스 역의 찰스 멜튼, 그리고 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서를 맡은 이성진 감독이 참석했다.

찰스 멜튼은 "한국에서 촬영하기도 했고 한국적인 요소를 이야기 할 수 있어 개인적으로 고향으로 돌아온 기분이다. 어머니도 한국계 미국인이며 나도 백인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 사람이다. 정말 깊이 감동적이고 영감을 받았다. 그런 지점에 대해 다양한 이야기를 나눌 수 있어 기쁘다"며 "나는 박찬욱, 봉준호 감독의 작품을 좋아한다. 내가 생각했을 때 이성진 감독은 박찬욱·봉준호 감독의 예술적 아들이지 않을까 싶다. 한국적인 예술을 서구로 가져오는 분인 것 같다. 정체성 뿐만 아니라 자본주의에 빗대어 거기에서 나오는 인간성을 드러내는 작품을 만드는 것 같다"고 존경심을 전했다.

이에 이성진 감독은 "이건 신성 모독이다. 신과 같은 두 감독을 빗대어 넷플릭스에서 말하면 안 된다"고 겸손을 보였다.

Advertisement

'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다. 오스카 아이작, 캐리 멀리건, 찰스 멜튼, 케일리 스페이니, 장서연, 윤여정, 송강호, 윌리엄 피츠너, 미카엘라 후버, BM 등이 출연했다. 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com